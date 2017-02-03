靠這招破案 裝熟達人連夜抓13賭客

2017-02-03 17:40

〔記者王捷／台南報導〕台南安南區長溪路一處舊公寓，春節傳出聚賭，由於賭場專做熟客，警方難以突破逮人，經連日查訪，賭場顧得滴水不漏，市警三分局長安派出所長黃俊榮，只好硬著頭皮到賭場門口，跟正在門口把風的鄭姓男子攀談，誆稱鄭男看起來很眼熟，是否為某個角頭的小弟，沒想到鄭男感嘆，現在不好混，只能在賭場當顧門口的，讓警方順利瓦解賭場，2日將相關人依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，該賭場以天九牌聚賭，時常堵到深夜，令鄰居常常投訴，警方雖然探聽到有人在賭博，但苦無證據證實，由於沒有搜索票，警方只能從外圍蒐證，但門口不僅有男子在把風，窗戶還以防水布、黑色塑膠袋包得密不透風。

經過幾日追查，警方仍沒有進一步情資，黃俊榮只好硬著頭皮，佯裝「路過」賭場，與把風的鄭姓男子攀談，黃俊榮隨口問起，鄭男很眼熟，應該問他認不認識台南某個角頭，起初鄭男不以為意，但黃俊榮將角頭做過的事情細數一番後，鄭男才脫口而出，他不是角頭的小弟，只是在顧賭場。

黃俊榮聽到後，立刻呼叫支援攻堅賭場，查獲2萬多元賭資，並帶回陳姓老闆、鄭男與11名賭客，訊後將陳姓老闆、鄭男依賭博罪嫌移送法辦。