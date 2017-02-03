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上司出軌女下屬 「嘿咻」6次判賠45萬元

2017-02-03  17:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］張姓男子與已婚的陳姓女子，101年間都任職於桃園市龍潭區某公務單位，陳女是張男的部屬，兩人因工作關係發生婚外情，多次約到摩鐵開房間，交往2年後才被陳女丈夫發現，張男坦承從102年7 、8月到隔年2月，與陳女相姦6次，桃園地院法官審結依通姦罪判處張男、陳女各4個月徒刑，張男另須賠償陳女丈夫45萬元，陳女10多年的婚姻也宣告破裂。

陳女丈夫得知綠帽戴了2年，氣得控告張男、妻子通姦罪，另向張男提出800萬元民事求償；張男坦承出軌陳女，兩人半年來總計「嘿咻」6次，他很願意賠償陳女丈夫的精神損害，但張男開出的金額實在太高，他根本無法負擔。

法官依照張男、陳女的說詞，只能證明兩人相姦次數6次，審結依通姦罪判處兩人各4個月徒刑，張男另須賠償陳女丈夫45萬元。

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  • 張男出軌女下屬，被判4月徒刑還得賠45萬元遮羞費。（記者鄭淑婷攝）

    張男出軌女下屬，被判4月徒刑還得賠45萬元遮羞費。（記者鄭淑婷攝）

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