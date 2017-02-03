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國道霧峰路段驚傳火燒車 駕駛及時逃出

整輛車被火燒光，所幸駕駛及時逃離。（記者何宗翰翻攝）

2017-02-03  17:38

〔記者何宗翰／台中報導〕福高北上210.3公里霧峰路段，下午3點多有1輛福斯小轎車行進間突然起火，駕駛停在在路肩逃出後，隨即陷入火海，遠處就可以看見冒出大量白煙，消防局霧峰分隊出動2輛消防車前往灌救，不到半小時就控制火勢。

霧峰消防分隊分隊長張志波說，到場時整輛車已經陷入火海，所幸侯姓駕駛及時逃出，車上也沒有其他乘客，才未造成更嚴重的損害；拖吊去維修廠時有發現底盤有卡到一條鋼筋，是否為起火原因仍待釐清。

侯姓駕駛向消防人員表示，這輛福斯Passat去年才以110萬元左右購入，整輛車還很新，當時開到一半就感覺有東西卡到車底，停在路邊查看發現冒煙，「連手機都來不及拿就趕快逃出車外，真的很倒楣！」

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  • 福高火燒車意外，火勢於半小時內撲滅。（記者何宗翰翻攝）

    福高火燒車意外，火勢於半小時內撲滅。（記者何宗翰翻攝）

  • 福高北上霧峰路段傳出火燒車意外。（記者何宗翰翻攝）

    福高北上霧峰路段傳出火燒車意外。（記者何宗翰翻攝）

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