找堂嫂當保母竟虐兒 服刑10月出獄不賠償

2017-02-03 17:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕呂姓及賴姓夫婦於2013年找謝姓堂嫂當保母照顧當時2個月大的兒子，謝女竟以不喝奶為由，折斷嬰兒雙手，法院判處10個月徒刑及賠償130萬元，但謝女去年出獄後避不見面，名下也無財產，被害人求償無門，呼籲謝女出面協商。

律師李奇芳強調，被害人可向法院聲請強制執行，查封謝女的動產，若能證明謝女顯有履行義務的可能，卻故意不賠償，或是應提供強制執行的財產，有隱匿或處分的情況，甚至可向法院聲請管收。

賴小姐表示，因為大女兒曾被謝姓堂嫂照顧得很好，所以繼續委託她，不料才10多天，兒子就被虐待受傷，如今將滿3歲，經過2次手術，左手復原良好，但右手關節明顯歪曲，必須每年回診，可能會有無力、長短手等後遺症，並已造成孩子心理嚴重創傷。

賴小姐指出，案發後，謝女的丈夫承諾負責，但不僅沒下文，僅在出庭應訊才看得到人；謝女去年11月出獄，原本手機會通，但不接聽，後來變空號，家裡電話也不接，甚至在大賣場巧遇，謝女竟拋下自己的孩子落跑。

雖然謝女的丈夫在科技公司工作，也有不動產，但謝女名下無財產，讓賴小姐與夫婿求償無門，只能透過媒體呼籲謝女出面協商。

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