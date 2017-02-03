| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

找堂嫂當保母竟虐兒 服刑10月出獄不賠償

2017-02-03  17:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕呂姓及賴姓夫婦於2013年找謝姓堂嫂當保母照顧當時2個月大的兒子，謝女竟以不喝奶為由，折斷嬰兒雙手，法院判處10個月徒刑及賠償130萬元，但謝女去年出獄後避不見面，名下也無財產，被害人求償無門，呼籲謝女出面協商。

律師李奇芳強調，被害人可向法院聲請強制執行，查封謝女的動產，若能證明謝女顯有履行義務的可能，卻故意不賠償，或是應提供強制執行的財產，有隱匿或處分的情況，甚至可向法院聲請管收。

賴小姐表示，因為大女兒曾被謝姓堂嫂照顧得很好，所以繼續委託她，不料才10多天，兒子就被虐待受傷，如今將滿3歲，經過2次手術，左手復原良好，但右手關節明顯歪曲，必須每年回診，可能會有無力、長短手等後遺症，並已造成孩子心理嚴重創傷。

賴小姐指出，案發後，謝女的丈夫承諾負責，但不僅沒下文，僅在出庭應訊才看得到人；謝女去年11月出獄，原本手機會通，但不接聽，後來變空號，家裡電話也不接，甚至在大賣場巧遇，謝女竟拋下自己的孩子落跑。

雖然謝女的丈夫在科技公司工作，也有不動產，但謝女名下無財產，讓賴小姐與夫婿求償無門，只能透過媒體呼籲謝女出面協商。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

廣告
  • 受虐小朋友的右手仍有後遺症。（記者洪定宏攝）

    受虐小朋友的右手仍有後遺症。（記者洪定宏攝）

  • 避不見面的謝女。（記者洪定宏翻攝）

    避不見面的謝女。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保母 求償 虐童
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：找堂嫂當保母竟虐兒 服刑10月出獄不賠償


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.