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派出所旁開小吃店 老闆持毒因面熟被抓

2017-02-03  17:26

［記者陳昀／桃園報導］桃園市蘆竹警分局南竹派出所所長黃清祥、警員莊育禎，今天中午巡邏時在南竹路和南平街口看見33歲黃姓男子神情有異，由於黃男平時在派出所旁經營小吃店，警方對他有印象，盤查後果然在包包裡發現重0.53公克海洛因，訊後依毒品罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

黃清祥表示，黃男平常在派出所旁經營小吃店，因此對他很有印象，但今天看起來卻行為怪怪的，要攔下盤查時黃男也表現得非常緊張，盤查後在他包包發現一包重0.53克的海洛因，黃男也坦承持有，訊後已將他移送偵辦。

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  • 桃園市蘆竹警分局南竹派出所所長黃清祥、警員莊育禎巡邏時遇到在派出所旁開小吃店的黃男，因他神情古怪而發現他持毒。（記者陳昀翻攝）

    桃園市蘆竹警分局南竹派出所所長黃清祥、警員莊育禎巡邏時遇到在派出所旁開小吃店的黃男，因他神情古怪而發現他持毒。（記者陳昀翻攝）

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