向情婦借37萬拒還 惡男嗆：小三給的錢怎是欠的呢？
2017-02-03 17:27
［記者黃捷／台北報導］楊姓已婚男子在台南經營釣蝦場，陸續向曾姓情婦商借37萬餘元周轉，2人分手後，曾女多次要求還錢，楊男不僅拒絕，還傳訊嘲諷：「小三給老公的錢怎麼會是欠的呢？」氣得曾女告上法院，士林地方法院判楊男敗訴。
判決指出，曾女2008年在網路上結識楊男，陷入熱戀，隔年得知楊男經營養蝦場需要資金，陸續匯款共37萬1000元給楊男；2人交往3年，曾女發現楊男竟是有婦之夫，怒提分手，並要求楊男償還借款。
楊男不甘被甩，傳訊息暗示要將曾女性癖公諸於世，恐嚇「我會讓妳名聲掃地」，更拒付37萬餘元欠款，傳訊表示「是妳拿錢給我的我沒有欠妳錢...小三給老公的錢怎麼會是欠的呢？」
曾女提刑事告訴指控楊男恐嚇，士林地院刑庭依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。
曾女另提民事告訴請求楊男償還欠款，楊男開庭稱：「我跟她開口，她就給我錢。」指這37萬餘元是養蝦場的投資款，但因台南發生水災，導致養蝦場虧損殆盡，曾女應自負投資失敗風險，他並無還款義務。
合議庭認為，曾女給錢當下雖未表明是「借」，但她當時應是基於2人關係良好，顧慮楊男自尊才未立借據，為男女交往期間金錢來往常態，楊男藉口與誠信原則有違，因此判他敗訴。
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