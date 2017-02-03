「帶妳去吃飯」 色大叔誘拐智障女拉手摸大腿
2017-02-03 17:05
〔記者陳慰慈／新北報導〕50多歲的詹姓大叔，去年9月在新北新莊路上遇到剛從庇護工場下班、中度智能障礙的女子小婷（化名），以帶小婷去板橋吃飯為由，邀小婷一起搭918公車到板橋，卻在公車上對小婷上下其手，撫摸她的大腿及下體，小婷嚇得向公車司機求助，正義司機立刻把公車開到派出所門口報警處理，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴詹男。
詹男到案後供稱，因在路上見到小婷對他笑，他以為對方對她有好感，於是帶她到一旁的公園聊天，兩人聊天時他有握住小婷的手，他喊冤說，「我真的想帶對方去板橋吃東西」，所以才會帶她一起搭公車，因她拿悠遊卡給我看，但手放在腿上，「我才會不小心碰到她的腿」。
公車司機則證稱，當天停等紅燈時，小婷突然衝上前跟他求助說被摸手、屁股，沒多久詹男便跑來說：「我只是要她趕快回家，沒有惡意」，要求下車，他認為這種惡行不能被姑息，跟公司聯絡後，立馬把公車開到派出所門口。
檢方勘驗公車內監視器畫面，發現詹男確有伸手摸小婷大腿，還主動拉小婷的手放在他的兩腿間，認定其犯行，今將他起訴。
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