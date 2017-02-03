| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
政院晚間公布新內閣人事 傳有4人將異動
 首頁 > 社會

「帶妳去吃飯」 色大叔誘拐智障女拉手摸大腿

2017-02-03  17:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕50多歲的詹姓大叔，去年9月在新北新莊路上遇到剛從庇護工場下班、中度智能障礙的女子小婷（化名），以帶小婷去板橋吃飯為由，邀小婷一起搭918公車到板橋，卻在公車上對小婷上下其手，撫摸她的大腿及下體，小婷嚇得向公車司機求助，正義司機立刻把公車開到派出所門口報警處理，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴詹男。

詹男到案後供稱，因在路上見到小婷對他笑，他以為對方對她有好感，於是帶她到一旁的公園聊天，兩人聊天時他有握住小婷的手，他喊冤說，「我真的想帶對方去板橋吃東西」，所以才會帶她一起搭公車，因她拿悠遊卡給我看，但手放在腿上，「我才會不小心碰到她的腿」。

公車司機則證稱，當天停等紅燈時，小婷突然衝上前跟他求助說被摸手、屁股，沒多久詹男便跑來說：「我只是要她趕快回家，沒有惡意」，要求下車，他認為這種惡行不能被姑息，跟公司聯絡後，立馬把公車開到派出所門口。

檢方勘驗公車內監視器畫面，發現詹男確有伸手摸小婷大腿，還主動拉小婷的手放在他的兩腿間，認定其犯行，今將他起訴。

廣告
  • 50多歲的詹姓大叔，去年9月遇到中度智能障礙的女子小婷（化名），以帶她吃飯為由，在公車上對小婷上下其手，撫摸她的大腿及下體。圖為新北地檢署辦公大樓。（記者陳慰慈攝）

    50多歲的詹姓大叔，去年9月遇到中度智能障礙的女子小婷（化名），以帶她吃飯為由，在公車上對小婷上下其手，撫摸她的大腿及下體。圖為新北地檢署辦公大樓。（記者陳慰慈攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 強制猥褻 摸大腿 智能障礙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：「帶妳去吃飯」 色大叔誘拐智障女拉手摸大腿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.