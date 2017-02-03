韓籍母女遺失手機、信用卡 警協助發還感動落淚

2017-02-03 16:52

〔記者邱俊福／台北報導〕韓國籍自由行遊客母女3人，日前到北市信義區知名景點四四南村觀光旅遊，在園區內拍完照片後，女兒身上的韓國信用卡及手機等物品，不慎遺失，母女3人在現場非常焦急地找尋，卻遍尋不著，經路人指點至最近的北市警信義分局吳興街派出所報案，發現早已被善心人士撿拾送至派出所，當場感動落淚。

警方說，當時備勤警員蔡知帆，先前已受理該遺失物品的拾得物，當員警拿出手機等物品，以英文詢問韓籍遊客是否為她們所遺失的物品時，韓國籍媽媽當場激動落淚地表示，確為其女兒所有，應該是她們躺在四四南村大草坪拍攝101大樓照片時不慎遺失，原本抱著掉了東西找不回來的心情，來到派出所報案，沒想到台灣人非常暖心地將遺失物品送交派出所，讓韓籍母女3人大讚台灣是個旅遊友善的國家。