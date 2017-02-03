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路見中山高車禍 熱血護士停車救援

蔡姓護士（紅衣者）路過事故現場，主動下車協助救護傷者。（記者劉婉君翻攝）

2017-02-03  16:33

［記者劉婉君／台南報導］國道一號中山高北上285公里新營路段，今日中午左右發生一起貨車與轎車擦撞意外，一名護士開車回台中途中路過，立即停車協助檢視傷者、包紮、消毒，被稱讚為「最美的風景」，3名傷者送醫後，均暫無生命危險。

26歲的蔡姓護士在台中童綜合醫院外科加護病房工作，駕車經過事故地點，看到事故轎車車頭幾乎全毀，立即將車橫停在內側車道，緊急報案並下車救人，評估貨車司機意識清楚、無立即危險後，再趕到轎車旁，檢視兩名受傷乘客的狀況，並囑咐頸椎可能有擦挫傷的傷者先別動，等候救護車。

救護車抵達後，蔡姓護士繼續以專業手法，協助傷者固定頸圈，將人抬到車外，再為貨車駕駛消毒、包紮。

第一次將車輛橫停在國道上，蔡姓護士說，「當時沒想那麼多，只想著趕快救人。」直到3名傷者都送醫後，她才上車繼續北返，準備週一上班。

國道四隊表示，該起事故雙方都未酒駕，初步研判疑似未保持安全距離，或變換車道不當釀禍，轎車失控撞分隔島，導致車頭幾乎全毀，貨車上載運的塑膠原料掉落路面，一度造成回堵，約半小時後排除。事故發生實際原因仍待進一步調查。

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  • 中山高北上新營路段中午左右發生2車擦撞事故。（記者劉婉君攝）

    中山高北上新營路段中午左右發生2車擦撞事故。（記者劉婉君攝）

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