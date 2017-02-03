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火警一度傳阿嬤受困 所幸「全家出來玩」

2017-02-03  16:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區今天下午驚傳民宅火警，一度傳出一名王姓阿嬤仍在陷入一片火海的屋內，消防人員全力灌救，29分鐘後撲滅火勢，消防人員稍後聯繫上屋主兒子，電話那端道出，「我們全家出來玩了」，雖沒有人命傷亡，但大過年遭逢住處遭燒毀，仍是相當錯愕。

新北市樹林區鎮前街一處公寓3樓今天下午3點11分傳出火警，一度傳出當地里長透露，還有1名阿嬤疑仍在屋內，消防員派遣9分隊、中隊、大隊出勤，還攻上起火戶，但因屋內溫度過高，消防員仍無法進入搜索。

另一組人員持續聯繫屋主王姓阿嬤，隨後輾轉取得阿嬤兒子邱男電話，邱男在電話那頭表示，「我們出來玩啦」，但當消防員告知邱男全家燒光了，仍難掩錯愕，表示要趕回來善後。

由於起火戶就在新北市議員廖本煙住處附近，廖本煙與特助廖宜琨得知失火，也趕往現場關切，得知沒有人受困，也替王家鬆口氣，表示會協調樹林區公所、社會局等單位，協助王家修復家中。

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  • 新北市樹林一處民宅今天下午失火，一度傳出一名阿嬤受困，隨後確認沒人在家，化解一場虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林一處民宅今天下午失火，一度傳出一名阿嬤受困，隨後確認沒人在家，化解一場虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

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