19歲女喝毒咖啡摻酒亡 將解剖釐清死因

2017-02-03 16:19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕新北市19歲陳姓女子疑似在羅東KTV喝了摻有毒咖啡的酒，出現昏迷而送醫不治，檢方將進行解剖，釐清女子死因，宜蘭地檢署指出，目前都還無法判斷死者死因，還待相關報告及調查，將全力還原現場，釐清案情；據了解，檢方初步解剖時發現，陳女有感冒現象，身體也無外傷，排除性侵的可能性。

根據警方的調查，陳女與宜蘭蘇姓網友1月31日凌晨1時相約羅東好樂迪KTV唱歌，陳女帶著一名女性友人陪同，蘇男則帶著2名男子隨行，一行人合計3男2女，席間有人拿出摻了毒咖啡的酒，而昏昏欲睡，同行有人發現異狀後通報119送醫，但仍然不治。

檢方表示，本案已經委託士林地檢署相驗，進行解剖，但還未接獲結果報告及訊息，待報告出爐後，才能進一步確認死者死因，將與警方合作還原現場，釐清案情；警方則表示，經了解，一行人中的陳男於席間拿出不明咖啡，由蘇男摻入啤酒中稱要助興，供現場有人引用，但仍發生憾事，至於陳女外的4人是否也有服毒，仍待驗尿結果。

據了解，法醫初步解剖發現，陳女喉嚨有發炎現象，疑似有感冒，這可能是造成死亡的原因之一，陳女身上無外傷，也沒有被性侵的跡象，至於是否是因為毒品服用過量而死亡，仍待相關病理檢驗。

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