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天上掉下來一名賊！初一行竊失風墜樓還求救

2017-02-03  16:13

〔記者李忠憲／台中報導〕大年初一，天上竟掉下一名賊！陳姓竊賊大年初一晚上到豐原區透天厝社區行竊，攀爬外牆竟不慎墜樓，疼痛難耐的他還向屋主求救。豐原警方到場，發現他身上竟有水果刀，陳男還掰說「割草用」，讓警方哭笑不得，訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

家住高雄的陳姓男子，上月28日大年初一晚上9點左右，隻身到豐原區南陽路的一處透天厝社區行竊。他先從房子後方鐵管攀爬進入李姓民眾所有的房屋內，先偷1件外套及1把水果刀，打算變裝到隔壁許姓民眾的屋內找尋財物，豈知他沿著屋子邊緣爬上三樓，才要跨越時竟失足摔落到二樓遮雨棚上。

陳男摔到痛得受不了，趕快從遮雨棚2樓陽台爬入屋內，一跛一跛走樓梯到1樓，向正在看電視的許姓屋主求救並說「幫我叫救護車」。許男發現陌生人出現在家裡，嚇得連忙跑開，並報警處理。

豐原警方表示，到場後發現陳男已在屋外，被附近住戶包圍，一人蹲在馬路上痛苦呻吟，送醫後僅皮肉擦傷、挫傷，沒有生命危險。

陳男向警方供稱，他是來找朋友，因為天氣冷才偷外套，偷水果刀是要用來割草，員警得知哭笑不得，訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

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  • 陳男坐在墜樓地點屋外，身上多處擦挫傷。（記者李忠憲翻攝）

    陳男坐在墜樓地點屋外，身上多處擦挫傷。（記者李忠憲翻攝）

  • 陳男偷得一件外套。（記者李忠憲翻攝）

    陳男偷得一件外套。（記者李忠憲翻攝）

  • 陳男偷得一把水果刀。（記者李忠憲翻攝）

    陳男偷得一把水果刀。（記者李忠憲翻攝）

  • 行竊自摔的陳男，在警方陪同下慢慢行走。（記者李忠憲翻攝）

    行竊自摔的陳男，在警方陪同下慢慢行走。（記者李忠憲翻攝）

  • 行竊自摔的陳男，被送上救護車。（記者李忠憲翻攝）

    行竊自摔的陳男，被送上救護車。（記者李忠憲翻攝）

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