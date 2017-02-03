不滿債務鬥毆糾紛 男駕老爸車連續縱火

22歳劉姓男子尋仇未果，竟憤而縱火洩憤。（記者陳恩惠攝）

2017-02-03 16:12

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區自今天凌晨3時30分起，直到清晨5時26分止，陸續發生大大小小6起火警，北投警分局根據監視器，發現縱火男子駕著老爸的小型貨卡車，根據車籍資料及行進路徑，發現是住在北市士林區平等里的劉家，警方依據身型認出是劉家22歲長子劉軒，循嫌前往陽明山找人，適逢劉父帶著兒子前往士林警分局溪山派出所投案，北投警方將他拘提到案。

警方調查時，有多次毒品、竊盜、毀損等前科的劉軒，否認四處縱火，僅表示自己「只是點菸而已」，至於火怎麼燃燒的，他完全不知道，而他只是拿著打火機、嘴上叼根菸，走到哪點到哪罷了；後經警方曉以大義，劉嫌終於承認放火，但說詞卻又反覆，不過半小時，竟翻供表示「我只有做3件喔，其他的不是我！」讓警方相當頭疼。

警方調查，劉嫌上個月3日，再度因毒品問題，與人發生債務糾紛，甚至與人鬥毆，劉嫌供稱，今天凌晨就是為了要找仇家，結果沒找著，才會四處縱火洩恨，犯案後，開著老爸的貨卡車返回住處，隨即在至善路上隨意偷了部機車逃逸，劉父見事態鬧大，趕緊將長子叫回來投案。