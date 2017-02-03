前女友喝醉酒 渣男偷拍裸照傳男同事觀賞

2017-02-03 16:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕33歲何姓男子與女友已經分手，他與一群同事到KTV聚餐，仍邀原本在同公司的前女友參加，他趁前女友喝醉把她帶到摩鐵休息，趁機偷拍裸照傳給男同事觀賞，想藉此羞辱前女友，被桃園地院法官判刑3個月，民事部分還得賠償100萬元。

判決指出，何男與被害女子因工作結識並交往，103年9、10月間分手，當年12月仍與同事一起在桃園市中壢區KTV聚餐，見前女友喝醉趁機將她帶到摩鐵，偷拍她全身赤裸及胸、臀照片，何男行徑被前女友發現後，前女友要求刪照片，兩人爭奪手機時，女子遭何男打到傷痕累累，女子控告何男妨害秘密、傷害，另提出民事求償告訴。