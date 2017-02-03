前女友喝醉酒 渣男偷拍裸照傳男同事觀賞
2017-02-03 16:20
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕33歲何姓男子與女友已經分手，他與一群同事到KTV聚餐，仍邀原本在同公司的前女友參加，他趁前女友喝醉把她帶到摩鐵休息，趁機偷拍裸照傳給男同事觀賞，想藉此羞辱前女友，被桃園地院法官判刑3個月，民事部分還得賠償100萬元。
判決指出，何男與被害女子因工作結識並交往，103年9、10月間分手，當年12月仍與同事一起在桃園市中壢區KTV聚餐，見前女友喝醉趁機將她帶到摩鐵，偷拍她全身赤裸及胸、臀照片，何男行徑被前女友發現後，前女友要求刪照片，兩人爭奪手機時，女子遭何男打到傷痕累累，女子控告何男妨害秘密、傷害，另提出民事求償告訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
- NBA》惡意犯規遭驅逐出場 小喬丹喊冤 （影音）
- 西城元宵遊行 林默娘花車點睛
- NBA》測試會表現出色 湖人兩冠控衛有望加盟騎士
- 哈雷車隊騎進白宮！川普讚：真正的美國典範
- 凱莉米洛被劈腿 摘訂婚戒休了未婚夫
- AlphaGo最終戰！4月挑戰世界圍棋榜冠軍柯潔
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- 台灣之光！中國醫大講座教授林昭庚獲邀WHO演講貴賓
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！
- 誤傳張忠謀重傷 王欣儀致歉 網友怒批沒誠意
- 案情大逆轉 李真旭又被A女指「強制性交」
- 台幣「雞」情演出 狂升2.59角
- 小檔案》海基會大樓
- 三大法人賣超49億 外資賣超52億
- 跟監遼寧艦反遭共軍點名？國防部否認
- 美國學者黎安友澄清：沒說統一是遲早的事！
- 孫翠鳳玩魔髮 大師變精靈
- 漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標
- 雲縣動物收容中心卡關 流浪動物何去何從？
- 女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」
- 在別人婚宴上被求婚 王樂妍驚喜爆哭
- SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人
- 國發會提4年計畫 經濟成長率拚3％
- 台鐵員工為何要抗議？ 看了班表讓人恍然大悟
- 擔憂一例一休 元月消費信心 4年新低
- 製造業景氣仍低迷 連3月亮黃藍燈
- 自由廣場》解開年金改革心結
- 碧昂絲宣布懷雙胞胎 讚數1天就破IG紀錄！
- 新年吉兆！ 罕見翠鳥現蹤北港巿區
- 女與仿生陰莖做愛 狂呼「這會殺了我」！
- 張媽80大壽 阿妹辦趴砸200萬開66桌
- 自由廣場》廢票救台灣
- 2017年最強護照排行榜 冠軍又是「她」...
- 多明尼加先發 「全大聯盟」級
- 反川普新政 美科技、零售業分進合擊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前女友喝醉酒 渣男偷拍裸照傳男同事觀賞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分