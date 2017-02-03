今年春節A1車禍破紀錄掛0 比去年少死7人原因是...

今年春節A1車禍破紀錄掛0，比去年少死7人，高市警局分析強力取締酒駕是關鍵。（記者黃良傑攝）

2017-02-03 16:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市去年春節期間A1車禍死亡多達7人，今年經交通大隊強力執行取締酒駕，十大易肇事路口提高見警率，自春節假期至今天凌晨止，春節期間A1死亡車禍銳減掛0，再創平安紀錄，警察局長陳家欽感謝基層官警的辛勞。

交大統計，自今年1月19日至2月3日凌晨0時，春安專案（含春節期間）15天的重點期間，竟寫下高市道安平安新紀錄，達到「零」A1交通事故，讓市民遊客有個幸福平安年，與去年春節、春安期間，發生7件A1死亡車禍相較，高市官警完成一項不可能的任務。

交大大隊長黃耀煌表示，今年春節交通零A1事故，主因過年前強力取締酒駕奏效，加上各分局的微電影「春安服務」宣導觸動民心，外勤員警犠牲春節假期，增加在十大易肇事路口設交通崗，指揮疏導交通、提高見警率，把A1交通事故降到0。

高市警局統計，春節期間各轄區警察、義警、民防、守望相助隊及志工，共動員警民力量1763人，包括警力1306人、民力458人，針對易壅塞路段、高速公路交流道出口、各觀光景點、風景遊憩區，加強交通指揮疏導維持行車順暢。

警方於春節期間，針對酒駕、闖紅燈及限速40公里路段超速，全面加強取締、嚴正執法，提升了交通事故防制成效，是遏止A1死亡車禍事故的重要關鍵；警察局長陳家欽表示將持續對症下藥，防制A1交通事故，並提報改善交通工程設施，灌輸民眾安全用路觀念，同時繼續針對易肇事路段、時段，加強見警率與強力取締，全面從交通工程、教育宣導及執法手段等面向著手，確實防制交通事故。