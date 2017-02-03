受託照料老闆11歲女兒 色員工竟扒光她衣褲

2017-02-03 16:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕飼老鼠咬布袋！52歲王姓男子受老闆所託，替老闆照料11歲女兒小茹（化名），把小茹帶到他床上，脫光衣服，強吻她再摸下體。基隆地檢署今天依強制猥褻罪嫌起訴王男。

52歲王姓男子4年前受僱從事營造業的老闆時，受老闆所託，代為照料僅11歲女兒小茹。

王於4年前4月間某日上午10時許，把小茹帶回家照料時，竟對坐在床上看電視的小茹下毒手。

王被控不僅脫光小茹的衣服，強吻小茹，摸小茹下體，還喝令小茹不得告訴他的父親。小茹被嚇到不敢告訴父親，4年來，活在遭王強制猥褻的陰影中，與同學疏離、冷漠，老師察覺有異，輔導多時才查出，埋藏在小茹多年的痛。

檢察官調查時，王否認犯行，供稱當天他在屋外與友人喝咖啡，且當天有友人牽來一隻綽號「紅龜」的小狗，還帶小茹出去玩。檢察官調查後，仍認定王涉犯強制猥褻罪，今天將他起訴。