| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林民宅火警 傳1人受困屋內 台灣女網》衛冕軍來勢洶洶 詹氏姊妹闖進四強
 首頁 > 社會

樹林民宅火警 傳1人受困屋內

2017-02-03  15:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區鎮前街347巷內一棟公寓今天下午3點傳出火警，現場為5層樓公寓，3樓全面失火，當地里長表示有1位阿嬤疑似還在屋內，目前消防員佈2水線進入，全力搶救人命中；並清查阿嬤去向。

廣告
  • 樹林民宅火警，傳一阿嬤仍在屋內，消防員全力灌救中。（圖由消防提供）

    樹林民宅火警，傳一阿嬤仍在屋內，消防員全力灌救中。（圖由消防提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：樹林民宅火警 傳1人受困屋內


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.