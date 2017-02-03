把警政APP當防查緝工具 慣竊自作聰明仍被捕

2017-02-03 15:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕左營警分局巡邏員警發現38歲蕭姓慣竊坐在車內滑手機，查出車籍與車牌不符將他逮捕，赫然發現他下載了警政APP，只要失主通報失竊就更換車牌上路，以規避警方查緝。

左營派出所員警2日夜間9時巡經左營大路419巷口前，發現一輛豐田自小客車窗未關，一眼認出有毒品、竊盜前科的蕭男正坐在駕駛座上專心滑手機，經查該車懸掛三菱車牌，將他以現行犯逮捕。

蕭男應訊時表示，車輛於1月21日在左營區富國路與忠言路口，見車主未拔車鑰匙順手牽羊，為躲避警方查緝，隔天在中正、介壽路口偷取三菱自小客車車牌。警方也查出他於1月26日在左營下路竊取1部重型機車。

自以為聰明的蕭男還到警政署網站下載警政APP，利用查詢失車報案系統確認所竊得的車牌有無通報失竊，準備隨時更換車牌。三菱車主接獲警方通報時，渾然不知車牌被偷，他向警方表示，車子平常停放路旁，很少開車。

蕭嫌靠偷取車內財物維生，為了躲避查緝以車為家，將盥洗衣物、家當放在車內，這次顧著在LINE上與朋友聊天被捕，賊星該敗。