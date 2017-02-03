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東非盛產毒品「恰特草」 偽裝茶葉成功走私澳洲3次

毒品「恰特草」。（記者邱俊福攝）

2017-02-03  15:29

〔記者邱俊福／台北報導〕60歲婦人何素慧與38歲女兒鄭家穎涉入「恰特草」毒品走私澳洲案，警方從鄭女口中發現，她是聽從紐西蘭籍前男友的指示，已經從去年10月到去年底，短短3個月時間，以茶葉包裝，成功走私澳洲。

警方初步調查，鄭女在101年赴澳洲打工，打工期間認識紐西蘭籍的索馬利亞前男友，去年10月間，其前男友以要從衣索比亞進口食用染色劑，以及聲稱澳洲需真空包裝才能入境，而當地無法真空包裝，要求協助先寄到台灣真空包裝後，再入境澳洲。

因此，鄭女便通知母親接貨後，送往茶葉行，真空包裝成茶葉，再寄往澳洲，給予前男友，已成功3次，約200公斤。據鄭女表示，前男友已先給予3000元澳幣，約台幣7萬元的傭金。

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  • 警方現場查察走私的東非盛產毒品「恰特草」。（記者邱俊福翻攝）

    警方現場查察走私的東非盛產毒品「恰特草」。（記者邱俊福翻攝）

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