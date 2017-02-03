「走春」昏倒路旁 遇巡邏警幸獲救

2017-02-03 15:33

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平區65歲廖姓男子，日前午間跟家人說要出外訪友拜年，卻因身體不適路倒在路旁，巡邏員警發現時已經不知道昏迷了多久，趕緊叫救護車載往醫院急救，經檢查後幸無大礙。太平警方呼籲，最近天氣變化劇烈，早晚溫差大，心血管疾病發生的高峰期，要多注意家中年長者身體狀況。

太平警分局宏龍派出所警員王俊民、林聰瑋，1日下午4點多巡邏經興隆路與太堤東路口，發現1名男子倒臥路旁水溝蓋上，意識昏迷，身上無明顯傷勢，尚有一絲氣息，隨即通知消防隊送至國軍總醫院，經檢查後無大礙。

男子身上無任何證件，只發現口袋內有數個紅包約11000元及手機，員警透過手機回撥電話，查出男子身分及家中電話，通知到家屬至國軍總醫院。廖姓男子家屬表示，父親下午說要到附近走走並拜訪友人，接到警方電話才得知父親昏倒，所幸警方及時救助，未釀成不幸，非常感謝。