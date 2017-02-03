被縮減業務及薪水 名醫江守山告新光醫院仍敗訴
2017-02-03 15:22
〔記者楊國文／台北報導〕腎臟科名醫江守山不滿新光醫院要求他主動請辭、縮減其看診次數並減薪，讓他從每月42萬元薪水，銳減為22萬餘元，向新光醫院求償一年多的薪水差額351萬元，一審判江守山敗訴，高等法院認為合約並無特定每週門診次數，或醫療業務數量約定，今仍判他敗訴；還可上訴。
江守山主張，在新光醫院擔任主治醫師逾20年，但醫院卻在民國102年3月間以院內醫師醫療品質小組會議決議為由，要求他應自動請辭，否則就要終止雙方聘僱契約，很不合理，江守山因此向士林地院聲請假處分，暫時保住主治醫師職位。
江守山表示，但醫院這一年多假處分期間，只安排每週一次門診，未安排他執行住院病患診治及洗腎室血液透析等主任醫師的業務，導致他原本月薪42萬多元，銳減為22萬多元，每月有21萬9千多元，一年多來共有351萬元的損害，因此訴請新光醫院給付薪水差額351萬元。
新光則主張，依據「醫師執行醫療技術所得支給辦法」和主治醫師相關規範，給付江守山薪資，新光醫院得視醫療狀況實際需求，調整安排醫師的看診次數及相關醫療業務，醫師並無要求醫院安排固定診數的權利，且雙方合約並無約定每周門診次數或其他醫療業務數量，並未侵害江的工作權，無須賠償。
一、二審都採信醫院的說法，認為醫院和江為委任關係，合約無特定每週門診次數或醫療業務數量約定，判江守山敗訴。
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