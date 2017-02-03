色老闆覬覦女工好身材 趁她受傷亂摸再性侵

2017-02-03 15:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓包商覬覦小包女工小芬（化名）美色，趁小芬受傷時，假好心送她就醫，竟在派遣車上先對她毛手毛腳，再性侵她得逞。基隆地檢署今天將這名色老闆依強制性交等罪嫌起訴。

起訴書指出，52歲鄭姓包商承包基隆市某大型社區園藝工程，愛慕游姓小包商聘僱的22歲小芬。

去年4月間，社區還在興建中，小芬在整理園藝時，不慎割傷右腿，鄭男見機不可失，自告奮勇要載她去診所敷藥。

鄭直到載小芬返回社區地下室時才原形畢露，趁小芬腳受傷行動不便，在派遣車上對小芬伸鹹豬手，對小芬上下其手，既摸胸、又摸下體，時間長達7分鐘之久。

鄭猥褻小芬後仍不滿足，猥褻小芬4小時後，見小芬在車上休息時，又溜上車性侵小芬。

檢察官調查時，鄭喊冤稱，他摸小芬與小芬發生性行為，並未施以強暴脅迫或恐嚇手段，是兩情相悅。

檢察官調出停車場監視器後認定，鄭涉犯強制猥褻與強制性交罪，將鄭起訴。