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花2千多萬元買古物 同好翻臉對簿公堂

2017-02-03  15:08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕住在桃園市的余姓男子，從92年起陸續花了2472萬元，向72歲黃姓同好買來3顆田黃石印章、張大千字畫、角雕文物，豈料，將田黃石、角雕送到中華民國寶石鑑定所鑑定，證實田黃石只是人造物質混合組成，角雕不過是一般動物角類，連張大千字畫請拍賣公司托售都被拒，怒控黃男涉嫌詐欺。

黃男否認詐欺，他供稱，張大千字畫在60年間，向台北市師大附近1間畫廊購買，當時畫廊向他表明是真跡，田黃石是向某國大代表購買，至於角雕是朋友從中國帶回，事後他也將3顆田黃石以300萬元購回。

桃園地檢署檢察官傳喚雙方好友作證，認為余、黃兩人交易古董已有10多年的時間，余男自陳張大千字畫在買入時並無鑑定報告，購買田黃石印章、角雕也未要求黃男出示鑑定資料，鑑賞把玩後就同意以現金購買，加上文物藝品並無固定市場行情，主要受到個人主觀喜好因素影響，此案屬於民事糾紛，雙方應循民事途徑解決，刑事部分偵結予以不起訴處分。

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  • 余男向同好購買文物，鑑定後怒控對方詐欺。（記者鄭淑婷攝）

    余男向同好購買文物，鑑定後怒控對方詐欺。（記者鄭淑婷攝）

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