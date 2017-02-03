男子連續犯下縱火案 父說：「兒頭內有鐵片易失控！」

2017-02-03 14:53

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區自今天凌晨3時30分起，陸續發生大大小小6起火警，北投警方根據監視器，比對身型及面貌，發現涉案的是之前就住在石牌地區的22歲劉姓男子，至於劉嫌縱火之因，疑與之前毒品糾紛所致，劉父為兒說情，表示兒因毒品遭圍毆，頭殼存有鐵片，導致兒的情緒易怒且不受控，為此他感到相當抱歉。

劉父表示，他們一家七口4年多前，原居住在北市尊賢街，由於22歲的大兒子，之前與吳姓男子有毒品糾紛，吳欠他2000元不還，長子為此找去對方家，要求以機車抵債，吳不在，吳的奶奶答應以機車抵債，詎料，長子因此被控機車竊盜罪。

劉父說，雙方從此糾紛不斷，互相爭執，吳某也經常去他們家丟玻璃、敲壞汽車，長子遭吳糾眾圍毆，頭部因為受傷，留下不明鐵片，導致長子情緒易怒、經常失控，且因拉K之故，有暴力傾向，讓他很煩，由於家中仍有就讀國小的2個女兒，擔心孩子們出入安全，所以從尊賢街搬離，先到士林地區，再搬往陽明山的平等里。

劉父今天獲悉長子犯案，趕緊以電話連絡叫回家來，然後在他的帶領下，自行前往北市警分局溪山派出所投案，適逢北投警方也循線找上門，於是將他帶回到案；劉父希望檢方能將他收押或強制就醫。

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