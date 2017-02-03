南檢出書 檢察官：「自自冉冉」難免有錯字
新書法表會上，一名檢察官指出「自自冉冉」難免有錯字，指稱新書內容也難免有錯字。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕去年農曆小年夜，發生0206大地震南部的大地震，震倒維冠金龍大樓，造成了115人死亡的不幸事故，台南地檢署檢察官默默挺身而出，從蒐證、相驗到起訴，拼湊犯罪事實最後地院以最高刑度判決相關嫌疑人，事後為了把偵辦過程給其他司法單位參考，南檢檢察官當起作家與編輯，將全案偵辦過程與感想集結成《台南大地震偵辦實錄》，今日在南檢發表新書，不過其中一名檢察官說「自自冉冉」難免有錯字。
南檢強調，《台南大地震偵辦實錄》是為了給其他司法單位參考的書籍，在偵辦台南大地震時，檢方參考了921大地震、高雄氣爆等大型災難的刑事偵辦流程、還有民事訴訟流程，翔實記錄台南地檢署全體總動員，如何在極短的時間裡剖析事證，
在一片殘骸中，檢方以專業的角度從斷垣殘瓦的震災現場，找出造成大樓倒塌的人為因素？如何在茫茫人海中，找出20多年前，更名數次的犯罪嫌疑人？專案小組又如何在72小時裡不休不眠地釐清案情，找出可疑的蛛絲馬跡，串連起多項證據，成功地說服法院羈押3名被告，更在2個月的羈押期限提起公訴，讓法院在7個月後判處全部被告最重刑。
除此之外，檢方還強調，這本有9萬多字實錄，不僅法界人士有興趣畫，還是本「有溫度」的書，連校稿的檢察官在校對時，還留下眼淚，擔任編輯的檢察官說，另外擔任編輯的檢察官則要民眾能體諒，這本書有9萬多字，「自自冉冉」難免有錯字。
事後，檢察官解釋，會說到「自自冉冉」是因為該出正式的校對有10次，直到另一名編輯跟她發牢騷稱「自自冉冉」難免有錯，9萬多字的書也難免有錯字，要她不要因為校對拖延到出書時間，因此她才停止校對將書本出版。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 網球》謝淑薇外籍男友曝光 放話「今年開大絕」
- 夏語心秀刺青挨批「玩弄乳房」 兩個字高EQ送走酸民
- 國台圖借閱量 語文類書最夯
- 她分享阿公年輕帥照 女網友暴動「我可以」！
- 昇達科去年第四季每股獲利1.63元
- 賀歲國片票房慘 侯孝賢直言「好看就有人來看」
- 法操》司法改革和轉型正義
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- 蘋果財報優於預期 PCB供應鏈強漲
- 學生專車傳停駛 中市府協調公車延駛
- 誤傳彭淮南擁有勤美璞真 央行：彭從未是豪宅住戶
- 阿根廷新鈔動物為題 網友齊讚好籲改台幣
- 中國去年2663件罷工 服務業難倖免
- 苗縣春節火警倍增 消局籲客家掃墓「四不二記得」
- 華碩遭歐盟調查 如涉壟斷最高恐挨罰470億！
- 公德心放春假？ 竹東街頭出現「垃圾長城」
- 《中英對照讀新聞》Slain officer’s son gets teddy bears made out of dad’s uniform 殉職員警之子獲得用亡父制服做成的泰迪熊
- 中市統一挖補制度 今年再納大里、太平
- 要納管為計程車業 Uber︰無彈性、行不通
- 猿隊4朵花 「防護」給力
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Yunlin itineraries aim to draw tourists as lantern festival looms
- （贈票）《殺神》回來了！基努李維《捍衛任務2》合體老班底
- 反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
- 做好世大運 柯文哲︰穩紮穩打
- 嫩弟po照自爆有玄機 蕭淑慎「我嫁你」
- 張媽80大壽 阿妹辦趴砸200萬開66桌
- 品嘗天然蔬食 味蕾舒心舒服
- NBA》測試會表現出色 湖人兩冠控衛有望加盟騎士
- 川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥
- 綠營人士證實林聰賢將接勞動部 幕僚︰沒接到訊息
- 自由廣場》基本盤不鬆動才怪
- 備戰經典賽 台灣隊切換「實戰」模式
- 除夕尬舞 小嫻抖美波白家綺露屁股蛋
- 機捷16日開放自由試乘 同步開放台北車站連通道
- Uber非法營運 歐亞多國禁止
- 曬紅包照遭酸「買馬靴？」 李妍憬笑回：七大武器之首
- 漲價跟一例一休無關卻被媒體胡扯 正當冰拿影片反擊
標題：南檢出書 檢察官：「自自冉冉」難免有錯字
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email