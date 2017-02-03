南檢出書 檢察官：「自自冉冉」難免有錯字

新書法表會上，一名檢察官指出「自自冉冉」難免有錯字，指稱新書內容也難免有錯字。（記者王捷攝）

2017-02-03 14:57

〔記者王捷／台南報導〕去年農曆小年夜，發生0206大地震南部的大地震，震倒維冠金龍大樓，造成了115人死亡的不幸事故，台南地檢署檢察官默默挺身而出，從蒐證、相驗到起訴，拼湊犯罪事實最後地院以最高刑度判決相關嫌疑人，事後為了把偵辦過程給其他司法單位參考，南檢檢察官當起作家與編輯，將全案偵辦過程與感想集結成《台南大地震偵辦實錄》，今日在南檢發表新書，不過其中一名檢察官說「自自冉冉」難免有錯字。

南檢強調，《台南大地震偵辦實錄》是為了給其他司法單位參考的書籍，在偵辦台南大地震時，檢方參考了921大地震、高雄氣爆等大型災難的刑事偵辦流程、還有民事訴訟流程，翔實記錄台南地檢署全體總動員，如何在極短的時間裡剖析事證，

在一片殘骸中，檢方以專業的角度從斷垣殘瓦的震災現場，找出造成大樓倒塌的人為因素？如何在茫茫人海中，找出20多年前，更名數次的犯罪嫌疑人？專案小組又如何在72小時裡不休不眠地釐清案情，找出可疑的蛛絲馬跡，串連起多項證據，成功地說服法院羈押3名被告，更在2個月的羈押期限提起公訴，讓法院在7個月後判處全部被告最重刑。

除此之外，檢方還強調，這本有9萬多字實錄，不僅法界人士有興趣畫，還是本「有溫度」的書，連校稿的檢察官在校對時，還留下眼淚，擔任編輯的檢察官說，另外擔任編輯的檢察官則要民眾能體諒，這本書有9萬多字，「自自冉冉」難免有錯字。

事後，檢察官解釋，會說到「自自冉冉」是因為該出正式的校對有10次，直到另一名編輯跟她發牢騷稱「自自冉冉」難免有錯，9萬多字的書也難免有錯字，要她不要因為校對拖延到出書時間，因此她才停止校對將書本出版。