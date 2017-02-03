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毒品恰特草有「東非罌粟」之稱 阿拉伯半島盛行

2017-02-03  14:54

〔記者邱俊福／台北報導〕毒品「恰特草」（學名Catha edulis）素有「東非罌粟」之稱，因於阿拉伯半島盛行的毒品，又稱「阿拉伯茶」、「巧茶」，當地最重判無期徒刑或死刑。

警方說，「恰特草」的新鮮狀態形似莧菜，曬乾後形似茶葉，原產地為衣索比亞，目前主要分布於非洲、阿拉伯半島等地區，因內含興奮化學物質卡西酮（CATHINONE），對人體中樞神經具有刺激作用，長期食用易染癖成癮，因此很多國家都將其列作管制藥物或毒品，國內也將卡西酮（CATHINONE）列為第二級毒品。

近年來，中國地區已查獲多起走私毒品「恰特草」案件，這次為國內首次查獲，由於乾燥的毒品「恰特草」外形像茶葉，不易分辨，無論是生吃或是沖泡長期食用成癮性大，且易危害身心健康，故提醒民眾應拒絕來路不明的茶飲，以防遭不法分子毒害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 毒品「恰特草」。（記者邱俊福翻攝）

    毒品「恰特草」。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方起獲「恰特草」高達134公斤，初估澳洲市價約1千萬元。（記者邱俊福攝）

    警方起獲「恰特草」高達134公斤，初估澳洲市價約1千萬元。（記者邱俊福攝）

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相關關鍵字： 恰特草 東非 毒品 毒品危害防制條例
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