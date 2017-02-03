母女檔走私東非盛產毒品「恰特草」 國內首度搗破

警方起獲「恰特草」高達134公斤，初估澳洲市價約1千萬元。（記者邱俊福攝）

2017-02-03 14:49

〔記者邱俊福／台北報導〕何素慧、鄭家穎母女檔，涉嫌走私含有第二級毒品卡西酮成分的東非盛產毒品「恰特草」入境，企圖以茶葉重新包裝後，再走私到澳洲販售牟取暴利，刑事局偵大三隊第二隊、國際科會同北市警大安分局經監控，今天宣布偵破，逮捕母女檔，起獲「恰特草」高達134公斤，初估澳洲市價約1千萬元。

警方調查，鄭嫌在101年赴澳洲打工，目前在澳洲百貨公司專櫃擔任美容師。她初步供稱，是紐西蘭籍的索馬利亞前男友囑託收貨後，再以茶葉外袋重新包裝後寄送至澳洲，每公斤可獲取50元澳幣傭金，已經順利在去年10月、11月與12月走私到澳洲，並收取3000元澳幣，約台幣7萬元的傭金，但母女檔堅稱不知是毒品。

警方現以毒品罪嫌，移送檢方偵辦，檢方諭令何母20萬元交保，鄭女則20萬交保，限制出境出海，目前警方將持續清查嫌犯相關金流及財產，追查新型態毒品「恰特草」流向，積極擴大偵辦。

警方說，上月20日接獲財政部關務署通報表示，中國海關緝私局主動聯繫提供截獲走私毒品來台情資，發現自衣索比亞過境中國以作染色劑的植物報關的5件國際郵包，疑為新型態毒品恰特草（又稱巧茶、阿拉伯茶），含有第二級毒品卡西酮成分，5件國際郵包的收件地址均位於台灣。

警方經查，中國北京為這些空運貨物中轉站，上月23日中國海關緝私局陸續將5件藏有恰特草的國際郵包放行來台，由我方後續追查實際收件人，隨後在上月24、26日陸續抵台的5件空運國際快捷郵包，由海關會同郵局及警方專案小組開箱查驗，清查計有37包毒品「恰特草」，立即送刑事局刑事鑑識中心鑑驗，鑑驗結果呈現第二級毒品卡西酮（CATHINONE）反應。。

專案小組人員隨即前往位於台南市東區的送件地，逮捕收貨嫌犯何母，於嫌犯住處執行搜索，查扣先前已寄達的29包毒品「恰特草」，全案共計查扣66包毒品「恰特草」，重達134公斤，並於本月2日策動貨物實際收件人鄭女自澳洲返台到案。

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