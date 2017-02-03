同志之愛引殺機 他餵毒再擊斃同居人判刑18年5月
2017-02-03 14:42
〔記者陳慰慈／新北報導〕31歲男子陳萬庭與男子劉方宇過從甚密，陳男不滿劉男打算搬家與女友同居，搬遷前，陳男假借和劉男至汽車旅館狂歡之名，設局餵毒迷昏劉男，再開槍擊斃劉男，因陳男否認犯行，新北地院痛批他卸責未見反省，今依殺人等罪判他有期徒刑18年5月，併科罰金6萬元，褫奪公權8年，其中5月得易科罰金15萬元，可上訴。
陳萬庭與死者劉方宇為主、僱關係，2人從事鍋爐清洗材料買賣生意，103年起，2人同居於新北新莊，但其實劉男已有個交往7、8年的梁姓女友，梁女要劉男斷絕與陳男的關係，劉男因此決定於去年3月1日搬離新莊住處，搬去與女友同居。
去年2月28日，劉男搬離新莊住處前，與劉男一起至摩鐵投宿，陳男因不滿劉男回到女友身邊，竟讓劉男服用K他命及毒奶茶包，見劉男陷入昏迷後，陳男再持槍近距離朝劉男左側太陽穴射擊，劉男送醫後不治，而陳男案發後隨即投宿另一家摩鐵躲藏。
法院審理時，陳男坦承曾向劉男求歡遭拒，及有服用毒品，但否認殺人行兇，辯稱槍枝、毒奶茶包都是劉男所有，劉男因懷疑女友與他人有染，想不開才持槍自殺。
法醫報告指出，劉男體內驗出多種毒品，且劉男慣用右手，但子彈是從左耳上方射入，劉並非左撇子，與左側開槍自殺不符，且如欲開槍自殺，何須再多此一舉先施用毒品，又案發後陳男特意將子彈攜離現場，藏匿於摩鐵貴賓室沙發下，有違常情，因此不採信其供詞。
法官痛批陳男僅因感情生變，就殺死對方，手段兇殘，且犯後飾詞詭辯，意圖卸責，未見反省，態度不佳，不宜輕縱，因此判他有期徒刑18年5月。
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