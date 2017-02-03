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「尖溜仔」要仔注意了 北市警大檢扒明開始

2017-02-03  14:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕 農曆春節甫過，元宵節又至，台北市警局為保障台北燈節活動熱烈展開，4日起至12日止，將加派防恐警力並同步執行檢肅扒竊大行動。

台北市警局表示，警方除在燈節指揮所部署防恐警力外，北市刑警大隊特勤中隊亦同步成立恐攻應變小組，24小時支援恐怖攻擊事件處理。

此外，北市刑警大隊針對燈會期間人潮聚集的中華路1段兩側人行道、北門、中山堂、西本願寺及西門紅樓等8大燈區犯罪熱點，徵調各分局專責檢肅扒竊人員，以編排2人一組方式，在各燈區針對本局列管慣竊跟監查緝。

警方表示，市警局在春節前分別在台北年貨大街、士林夜市及傳統市場執行檢肅扒竊大行動，計查獲徒手行竊婦女皮包內財物扒竊10件，使竊嫌產生心理壓力，不敢在北市犯案。

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  • 北市警方在在燈春期間全面檢肅扒竊。（記者劉慶侯翻攝）

    北市警方在在燈春期間全面檢肅扒竊。（記者劉慶侯翻攝）

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