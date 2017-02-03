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人夫追求女同事被拒 堵人恐嚇「妳就等著吃大便！」

2017-02-03  14:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕爛人！台中市已婚並育有子女的林姓男子，騷擾追求女同事小君，常傳訊息噓寒問暖，小君迫於無奈，將此事轉告林男的妻子，不料，林男卻翻臉，改傳簡訊恐嚇小君「別讓我去妳家堵妳，到時候妳會很慘」，還傳「破麻，起床尿尿」、「妳就等著吃大便吧！」等騷擾簡訊，甚至變本加厲跑到小君住處旁守候3小時，台中地院審理時，他辯稱沒有威脅之意，但台中地院不採信，依恐嚇危害安全罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。

判決書指出，34歲高職畢業、從事機械鈑金工，已婚育有子女的林男，見同事小君（化名）年輕貌美，於2015年7月起，屢傳Line簡訊向小君示愛，包括「頭又痛了，我覺得我要去多看看妳，才不會痛」、「我想跟妳說說話」、看妳不知跟誰講電話，還笑那麼開心，我也要」，另外，依小君的說法，林男也會碰觸小君身體，讓小芳很不舒服，遂於同年10月，將此事告訴林男的妻子。

林妻命令林男，不得再騷擾小君，林男當時不知是小君告密，還聯繫小君，要求「先跟妳說，打死都不要承認我們有怎樣過，看完把有關我的訊息都刪了」，不過，事隔數天後。林男得知是小君告密，他立即翻臉，傳簡訊恐嚇小君，要求小君1個月內，跟他討論此事。

小君不理會，林男變本加厲，在同年10月間，傳簡訊辱罵小君「死破麻，給妳的期限已經過了，最好打來跟我喬，別讓我去妳家堵妳，到時候妳會很慘」，他還在上午傳簡訊「破麻，起床尿尿了」騷擾小君，並恐嚇「到時候就別哭著求我，我不是在開玩笑」，小君雖恐懼，但仍不理會，沒想到林男在同年10月29日晚間，真的跑到小君住處樓下徘徊等候3小時。

台中地院審理時，他否認追求與騷擾小君，辯稱只是想針對小君告密一事「理論」，不過，小君提出他傳送的簡訊，證實林男確實曾騷擾追求小君，台中地院認為他雖無前科，但犯後態度欠佳，依恐嚇危害安全罪判處徒刑3月，易科罰金9萬元，可以上訴。

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  • 林男追求女同事，被老婆得知後，傳「妳就等著吃大便！」簡訊恐嚇對方。（模擬照、記者張瑞楨攝）

    林男追求女同事，被老婆得知後，傳「妳就等著吃大便！」簡訊恐嚇對方。（模擬照、記者張瑞楨攝）

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