酒駕險撞警！下場就是被警力團團包圍

2017-02-03 14:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕喝了再上？劉姓雜工在新北市板橋合宜住宅施工，開工日與同事喝了幾杯保力達，他見警在浮洲橋頭攔檢，竟高速衝過攔檢點，險些撞上警員，板橋、土城警方發動圍捕，在橋頭窄巷硬攔下劉嫌，還掏槍喝叱他下車受檢，劉嫌嚇得高舉雙手說「我下車」，隨即被拖下車盤查，酒駕險撞警的下場，就是被11名警力團團包圍，還吃上酒駕官司。

板橋警分局2日開工日在板橋、土城交界酒駕攔檢，40歲劉姓工人在板橋合宜住宅工地與同事喝了半瓶保力達後上路，當時大觀派出所員警發現劉男駕駛的車輛搖搖晃晃，揮手攔查，未料男子竟直衝過警方攔檢點，闖紅燈右轉逃逸，員警立即追出，並通報攔截圍捕。

警方說，當時正值下班尖峰時段，警方憂心男子流竄危害民眾，土城警分局廣福派出所也加入追捕，雙方追逐了快10分鐘，警方在板城路與新興橋頭擋住劉嫌去路，掏槍喝叱他下車，劉嫌一下車被壓制在地，酒測呼氣值高達0.51毫克，民眾目睹警方追緝酒駕嫌犯，不禁痛批酒駕險害命，實在很可惡，要警方好好法辦劉嫌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆