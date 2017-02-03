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9旬婦遭客運輾斷腳 家屬開口求償1800萬元

2017-02-03  14:37

［記者黃捷／台北報導］巫姓客運司機前年靠站載客時，未注意張姓老婦也要上車，前腳已踏上車門階梯，貿然關門起步，當場夾倒張婦，前輪輾過右腳。巫男肇事後雖坦承犯行，但張婦求償金額高達1800萬餘元，雙方未能與達成和解，士林地方法院民事庭今裁定巫男及客運公司須賠償292萬861元。

判決指出，張婦右腳遭輾過，受有嚴重骨折，送醫急救後，右膝以下仍被截肢，喪失行走、站立能力，巫男去年3月遭依業務過失致重傷害判刑6個月，可易科罰金18萬。

張婦家屬陪同出庭時表示，張婦自2015年4月受傷起，已額外支付醫療、看護等費用65萬6837元，裝義肢又花費123萬1200元，後續療養看護及醫療食品營養費用612萬元，另又請求精神慰撫金1000萬元，總計求償1800萬8037元，但巫男及客運公司覺得與預期金額差距過大，雙方未達成和解。

法官審理時發現，張婦家屬已花錢請看護，還另求償家屬照護費用，其中包括衛生紙、停車費及超商繳費收據等無法證明與醫療有關的費用，而張婦已高齡90，依內政部統計，此年紀女性平均餘命為4.67年，家屬卻把未來15年更換義肢的費用都計入賠償金額，明顯浮報。

客運公司事發後，已先行賠償20萬費用，且張婦部分醫療費用由全民健保、客運強制險支付，不得另外求償，法官一一扣除浮報費用，並將精神慰撫金酌減為100萬元，裁定賠償金額為292萬861元，全案仍可上訴。

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  • 士林地方法院民事庭今裁定巫男及客運公司須賠償292萬861元。（資料照，記者張嘉明攝）

    士林地方法院民事庭今裁定巫男及客運公司須賠償292萬861元。（資料照，記者張嘉明攝）

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