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「媽，我去車上休息」轉頭...他割頸血噴全車

2017-02-03  14:43

〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕新北一名張姓男子，3日中午跟媽媽說要到車上休息，卻在車上拿刀自刎，鮮血噴滿整個車室，其母後來出來找人，驚見他已無生命跡象，趕緊通報救護車，現正在醫院急救中。

51歲張男與母親同住於新北萬里忠二街，3日中午跟母親說要到停在門外的轎車休息，便逕自走出去。

過了半小時，張母未見兒子回來，即外出找人，發現車窗濺血，兒子倒在駕駛座，脖子流出大量鮮血，她嚇得尖叫報案。

救護員到場時，張男已無生命跡象，一旁則有美工刀，疑割頸自刎，立刻送往基隆長庚醫院急救。

張母表示，兒子近來心情較憂鬱，但不知原因，沒想到會發生慘事。

警方封鎖現場，未發現遺書，正在積極採證，釐清真相。

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  • 張男在車上割頸，被拉出車外，地上血跡斑斑。（記者吳政峰翻攝）

    張男在車上割頸，被拉出車外，地上血跡斑斑。（記者吳政峰翻攝）

  • 警方封鎖現場，積極採證中。（記者吳政峰翻攝）

    警方封鎖現場，積極採證中。（記者吳政峰翻攝）

  • 張男在車內割頸，血噴全車。（記者吳政峰翻攝）

    張男在車內割頸，血噴全車。（記者吳政峰翻攝）

  • 張男把車停在家門口，在內自刎。（記者吳政峰翻攝）

    張男把車停在家門口，在內自刎。（記者吳政峰翻攝）

  • 張男死在家門口。（記者吳政峰翻攝）

    張男死在家門口。（記者吳政峰翻攝）

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