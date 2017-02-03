女童遭政府認證保母虐摔 家長質疑社區保母制度
2017-02-03 14:56
〔記者王捷／台南報導〕台南一對翁姓夫妻因兩人都有工作，透過社區保母系統找到林姓保母，托育1歲多的女兒小婕（化名），不料今年1月林姓保母疑似將小婕頭下腳上搖晃，導致孩子腦水腫、尿崩、體重狂降，令不少家長質疑社區保母制度，雖然社會局強調都按時訪視，不過兒童權益促進會理事長王葳君認為，這是在做表面功夫，政府口中的專家學者，根本不了解實際操作。
王葳君透露，協會協助的虐童案中，屬保母虐童者一年約有2、30件，且大多是社區保母，社區保母雖然是政府美意，主打「帶自己的孩子，也順便帶別人的孩子還能賺錢」，卻忽略保母在24小時、48小時都沒有喘息的空間下，情緒可能突然失控。
小婕的母親則說，目前小婕還沒脫離險境，希望大家都能幫她集氣；關於社區保母的政策，社會局雖然說依規訪視，但不可能24小時都看到保母的一舉一動，當初是因為相信公部門認證的保母，才找社區保母托育，現在孩子出事了，顯然托育環節一定有問題，她希望市府在推動社區保母時，除了要求保母考試、受訓外，也能擬定環境、設備檢視，讓虐童事件不再重演。
王葳君說，在社會環境下，年輕父母大多是雙薪家庭，兒童0到6歲的養成很重要，社區保母未來應該比照托育中心，由多個保母到公部門設定的公共空間帶小孩，不僅保母間互相能有照應，也讓保母有喘息空間。
社會局則回應，會通加社區保母的訪查，並且針對情緒抒發上，替社區保母著想。
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