賓士男墾丁撿珊瑚礁、木頭 民眾批「台灣最糟糕風景！」

2017-02-03 14:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁是春節期間走春熱門地區，今天卻有民眾目擊，開著賓士車的一行人，在風吹砂風景區附近，眾目睽睽下撿拾珊瑚礁石及漂流木，讓目擊者氣的拍照上傳臉書社團「爆料公社」，痛批「台灣最糟糕風景！」

目擊民眾在「爆料公社」PO文指出，在墾丁風吹沙看到台灣最糟糕的風景，當時旁邊一堆「國際觀光客」，看著他們把漂流木跟珊瑚石放上車，然後邊走還邊講「不能被看到，會被抓！」，真的是有事嗎？

保七總隊第八大隊接獲檢舉後表示，珊瑚礁石在國家公園內禁止撿拾，漂流木如是雜木則算垃圾無妨，將循車牌要求當事人到案說明，如違法撿拾將依「國家公園法」開罰。

保七總隊第八大隊強調，國家公園內禁止任意狩獵採集，海邊的礁石、貝殼、寄居蟹等生物都不能帶走，呼籲民眾留下美麗的回憶，不要帶走珍貴的自然資源。