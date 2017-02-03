賓士男墾丁撿珊瑚礁、木頭 民眾批「台灣最糟糕風景！」
2017-02-03 14:10
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁是春節期間走春熱門地區，今天卻有民眾目擊，開著賓士車的一行人，在風吹砂風景區附近，眾目睽睽下撿拾珊瑚礁石及漂流木，讓目擊者氣的拍照上傳臉書社團「爆料公社」，痛批「台灣最糟糕風景！」
目擊民眾在「爆料公社」PO文指出，在墾丁風吹沙看到台灣最糟糕的風景，當時旁邊一堆「國際觀光客」，看著他們把漂流木跟珊瑚石放上車，然後邊走還邊講「不能被看到，會被抓！」，真的是有事嗎？
保七總隊第八大隊接獲檢舉後表示，珊瑚礁石在國家公園內禁止撿拾，漂流木如是雜木則算垃圾無妨，將循車牌要求當事人到案說明，如違法撿拾將依「國家公園法」開罰。
保七總隊第八大隊強調，國家公園內禁止任意狩獵採集，海邊的礁石、貝殼、寄居蟹等生物都不能帶走，呼籲民眾留下美麗的回憶，不要帶走珍貴的自然資源。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 撞死騎士竟誣賴他闖紅燈 監視器曝光引網友怒吼
- 口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃
- 消防車呼嘯大半夜 北投116分鐘內6地連遭縱火
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 誤傳彭淮南擁有勤美璞真 央行：彭從未是豪宅住戶
- 「大王」2月出任務 讓各國球探記住他！
- 西城元宵遊行 林默娘花車點睛
- 今全台回暖！下週四冷氣團來襲 溫度恐再低
- 苗縣春節火警倍增 消局籲客家掃墓「四不二記得」
- 超「胸」新人！I罩杯巨乳寫真女星轉入暗黑界
- NBA》單月最佳球員 小綠巨人、勇士隊兩人同時獲選
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 三立熱鬧開工團拜 狂撒1600個紅包
- 6記三分球破題 柯瑞做回自己
- 王力宏夫妻合體 獻愛失親兒
- 動漫節首日10.1萬人次 業績成長2成
- 「小奇雞」被路燈桿擋住 北市府拍板喊拆
- 啟示錄 進化論
- 除夕尬舞 小嫻抖美波白家綺露屁股蛋
- 台片自畫像鹿特丹首映
- 網球》謝淑薇外籍男友曝光 放話「今年開大絕」
- 自由廣場》基本盤不鬆動才怪
- 路人只顧拍照 印度又有車禍傷者枉送命
- 全國流浪動物「零撲殺」元年 台南將這麼做…
- 公益變賣票 中國樂團遭美集體拒簽！
- 司改國是會議分組會議20日起跑 分5組討論
- 被查壟斷恐繳470億元罰款 華碩：配合調查
- 男星徵私人助理提怪要求 豪氣開價217萬網友搶破頭！
- 東石港口宮擲筊賽 研究生6聖筊贏轎車
- 台灣女網賽》飯店贊助李亞軒 美味便當顧「食」力
- 中市府新春團拜 林佳龍：今年拚交通
- 宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座
- 川普一年內下台？英賭盤生意熱
- 打造友善城 台南推動毛小孩零安樂死
- NBA》傳奇球星重返湖人 盼以「魔術」改變球隊
- NBA》渴望上場打球 林書豪用胖小孩做比喻
- NBA》灌籃大賽名單出爐 戈登再度挑戰冠軍寶座
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
- 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
- 張立昂 雞極想成家─裳貨Fendi 愛上條紋長褲 結婚生子排入時間表
- 反川普新政 美科技、零售業分進合擊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賓士男墾丁撿珊瑚礁、木頭 民眾批「台灣最糟糕風景！」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分