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朴子大橋驚見男浮屍 身分待查

2017-02-03  13:54

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋，今天上午9點多有民眾發現疑似浮屍，立即向轄區員警與消防分隊報案，六腳、朴子分隊隊員歷經近1小時把男性浮屍打撈上岸，現正由警方調查死者身分中。

警方表示，男性死者身著紅色上衣、黑色長褲，被打撈上岸時已明顯死亡，身上未發現任何證件，但橋上放著1輛疑似死者騎乘的腳踏車，是失足落水或其他原因，仍待釐清。

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  • 嘉義縣朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋，發現1具男性浮屍。（記者曾迺強翻攝）

    嘉義縣朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋，發現1具男性浮屍。（記者曾迺強翻攝）

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