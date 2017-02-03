朴子大橋驚見男浮屍 身分待查

2017-02-03 13:54

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣朴子市與六腳鄉交界的朴子大橋，今天上午9點多有民眾發現疑似浮屍，立即向轄區員警與消防分隊報案，六腳、朴子分隊隊員歷經近1小時把男性浮屍打撈上岸，現正由警方調查死者身分中。

警方表示，男性死者身著紅色上衣、黑色長褲，被打撈上岸時已明顯死亡，身上未發現任何證件，但橋上放著1輛疑似死者騎乘的腳踏車，是失足落水或其他原因，仍待釐清。