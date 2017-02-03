秦揚被控詐欺 和解獲不起訴
2017-02-03 14:12
〔記者錢利忠／台北報導〕本名莊政博的藝人秦揚，多年前向沈姓友人借700多萬元赴中國投資，最終卻慘賠收場，秦揚因沒還清借款被控詐欺；檢方偵查期間，雙方達成和解，秦揚獲撤告，台北地檢署今天將他不起訴。
檢方調查，秦揚與沈男是多年好友，103年起，秦揚以在中國出車禍，以及做生意需要周轉等為由，陸續向沈男借700萬元。
秦楊具狀指出，他因做生意需要才向沈男借錢，有按時還錢並付利息，沒詐欺犯意。檢方偵查期間，雙方協調出還款方式並達成和解，因此將秦揚不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 《桃色風暴》童仲彥 退出民進黨 邱惠美 離開獅子會
- 撞死騎士竟誣賴他闖紅燈 監視器曝光引網友怒吼
- 口對鼻救毛小孩 勇消當救自己娃
- 消防車呼嘯大半夜 北投116分鐘內6地連遭縱火
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 2017台灣燈會主燈 23米高鳳凰振翅
- 迎元宵 基隆送千盞特色金雞提燈
- 玖壹壹豪氣灑錢 10萬刮刮樂全槓
- MLB》曾是洋基最倚賴左手牛 1.7億到印人組鐵牛陣
- 反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 愛台老榮民 600萬捐國庫
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 美股弱勢 歐股跌多漲少
- 清境垃圾爆量 得收運3天才清淨
- 祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
- 洪秀柱自爆 民眾把她誤認成另一個女人
- 碧昂絲好孕成雙 曬大肚照報喜
- Uber退出台灣 他憂台灣對先進科技脫軌
- NBA》身價5千萬場均不到10分鐘 公鹿認賠交易長人
- 自由廣場》拚經濟 解決產業問題
- 自由廣場》廢票救台灣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Airport MRT line begins test run, offers free rides
- 開工衝刺 鄭文燦拚黃金建設年
- 公德心放春假？ 竹東街頭出現「垃圾長城」
- 水喝多了也會頭暈 健康飲水有原則
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 傳林聰賢接掌勞動部 行政院：目前沒規劃
- 經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容
- 避談入閣 林聰賢推文創、生醫
- 不說還以為雙胞胎！男星曬全家福
- 修杰楷巨型泡泡拜年 咘咘驚呆嘴開開
- 搖竹篩「滾元宵」 鹿港濃濃古早味
- 川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥
- 白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
- 超「胸」新人！I罩杯巨乳寫真女星轉入暗黑界
- 社論》抽籤看國運？
- 嫩弟po照自爆有玄機 蕭淑慎「我嫁你」
- 老布莊開工 放1680台尺鞭炮
- 係金ㄟ！九份聖明宮關公鬍鬚長了多6吋
- 美國學者黎安友澄清：沒說統一是遲早的事！
- 昇陽光1月營收下滑 達能成長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：秦揚被控詐欺 和解獲不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分