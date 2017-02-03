秦揚被控詐欺 和解獲不起訴

2017-02-03 14:12

〔記者錢利忠／台北報導〕本名莊政博的藝人秦揚，多年前向沈姓友人借700多萬元赴中國投資，最終卻慘賠收場，秦揚因沒還清借款被控詐欺；檢方偵查期間，雙方達成和解，秦揚獲撤告，台北地檢署今天將他不起訴。

檢方調查，秦揚與沈男是多年好友，103年起，秦揚以在中國出車禍，以及做生意需要周轉等為由，陸續向沈男借700萬元。

秦楊具狀指出，他因做生意需要才向沈男借錢，有按時還錢並付利息，沒詐欺犯意。檢方偵查期間，雙方協調出還款方式並達成和解，因此將秦揚不起訴。