半夜偷車遇車主 兩賊嚇得拔腿逃一人被逮

2017-02-03 13:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市余姓男子與同夥今天凌晨2點多，潛入楊梅區湖山街一處社區，撬開停放路旁的一輛自小客車，正打算偷車時，碰巧王姓車主前來取車，兩賊嚇了一大跳，跳下車後分頭逃逸，王姓車主追上余男並予壓制，已交由警方送辦。

27歲余姓男子與同夥撬開自小客車的車門後，就溜進車內破壞電路線，好不容易發動引擎，卻發現有一名路人向自小客車走來。兩人於是躲到自小客車後座，本想等路人遠離後再繼續偷車，豈料路人不是旁人，正是王姓車主。

因自小客車窗貼上隔熱紙，王姓車主沒看到車內異狀，但當伸手拉車門發現打不開時，就朝車內仔細看，這時余男與同夥被嚇了一大跳，分別打開後座的左右車門，跳下車朝兩個方向拔腿逃逸。

王姓車主跑了100多公尺，英勇追上余男並將他壓制後，打電話報警，警方已依竊盜罪嫌送辦。警方說，調閱周邊監視器發現，余男被逮時，余男的同夥還曾騎機車趨近查看，將儘快循線逮人，一併依竊盜罪嫌送辦。