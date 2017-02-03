| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

半夜偷車遇車主 兩賊嚇得拔腿逃一人被逮

2017-02-03  13:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市余姓男子與同夥今天凌晨2點多，潛入楊梅區湖山街一處社區，撬開停放路旁的一輛自小客車，正打算偷車時，碰巧王姓車主前來取車，兩賊嚇了一大跳，跳下車後分頭逃逸，王姓車主追上余男並予壓制，已交由警方送辦。

27歲余姓男子與同夥撬開自小客車的車門後，就溜進車內破壞電路線，好不容易發動引擎，卻發現有一名路人向自小客車走來。兩人於是躲到自小客車後座，本想等路人遠離後再繼續偷車，豈料路人不是旁人，正是王姓車主。

因自小客車窗貼上隔熱紙，王姓車主沒看到車內異狀，但當伸手拉車門發現打不開時，就朝車內仔細看，這時余男與同夥被嚇了一大跳，分別打開後座的左右車門，跳下車朝兩個方向拔腿逃逸。

王姓車主跑了100多公尺，英勇追上余男並將他壓制後，打電話報警，警方已依竊盜罪嫌送辦。警方說，調閱周邊監視器發現，余男被逮時，余男的同夥還曾騎機車趨近查看，將儘快循線逮人，一併依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 余姓男子拔腿狂奔，王姓車主在後方英勇追捕，余姓男子的同夥則趁隙往另一方向逃逸。（記者周敏鴻翻攝）

    余姓男子拔腿狂奔，王姓車主在後方英勇追捕，余姓男子的同夥則趁隙往另一方向逃逸。（記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：半夜偷車遇車主 兩賊嚇得拔腿逃一人被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.