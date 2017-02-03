國二生過年間求助警察抓鬼 真相竟是...
2017-02-03 13:31
〔記者黃良傑／高雄報導〕國二少年小林（化名）拿壓歲錢買毒吸食，因混有MDMA和K毒的毒咖啡包藥性太強，少年恍神下打電話給少年隊「陳小」報案，指大過年家裡鬧鬼，警方上門「抓鬼」，果然查獲少年吸毒，警方今將少年交由少家法院審理。
少年隊調查，國二少年小林（14歲）的母親是越南籍外配，父母離異後，少年跟開計程車為生的父親同住，因不愛唸書又結交損友，前後8次逃學翹家被少年隊尋回，少年很聰明，每次都故意逃學2天再回學校，以免被通報中輟生而遭警方盯上。
不料，少年小林交到藥頭網友，誘惑他買毒吸食，過年期間少年拿父親給的2千元壓歲錢，向藥頭網友買了2包印有「鵝」的毒咖啡包，飲下後昏沉中產生幻覺，撥打給平日關心他的小隊長陳正泰，小林語無倫次地說，「陳小，家裡有鬼，快到我家抓鬼」，然後就掛掉電話昏睡過去。
陳正泰與另名小隊長鄭富禎等人登門「抓鬼」，當場發現桌上有使用過的毒品咖啡包2包，深入追查後，少年又自動在住處三樓交出使用過毒品咖啡包1包，並坦承深夜獨自飲用毒品咖啡包2包，因藥性太強感到暈眩，突然看見一陣鬼煙，才趕緊求助警方，並不知道竟是施用毒品後的幻覺。
少年坦承是第2次施用毒品，卻不知道暈眩之中，竟會打電話向警察叔叔求助抓鬼，少年醒來後心有餘悸，向警方表示後悔吸毒，函送少家法院審理協助戒毒。
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