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賓士男搶快闖紅燈 撞死70歲老翁騎士

2017-02-03  13:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區1日晚上6點多，發生一起賓士車撞死70歲邱姓老翁意外，肇禍的58歲巫姓駕駛坦承搶快、闖紅燈，雙方都沒有酒駕問題，警方訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署，檢方訊後諭知10萬元交保；邱翁家人質疑巫男闖紅燈根本是敘意殺人，不滿何以他可以輕易獲得交保。

警方調查，巫男當晚6點多駕車從八德區和強路往鶯歌方向直行，行經和平路991巷123弄口時強闖紅燈，撞上甫騎出巷口的邱翁，邱翁被撞飛重傷，送醫急救直到晚上9點多宣告不治。

警方調查，雙方都沒有酒駕，巫男警訊時辯稱是闖黃燈，直到警方調出監視器證實他是闖紅燈，巫男改口坦承為搶快、沒看清楚。

警方表示，已調出監視器舉發，並依發將巫男移送法辦，後續由司法機關釐清肇事責任；檢方表示，有現場監視器佐證，巫男也坦承闖紅燈，訊後諭知10萬元交保。

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  • 巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（記者鄭淑婷翻攝）

    巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（記者鄭淑婷翻攝）

    巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（擷取自臉書爆料公社）

    巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（擷取自臉書爆料公社）

  • 巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（擷取自臉書爆料公社）

    巫男駕駛賓士車闖紅燈，撞死騎機車的邱姓老翁。（擷取自臉書爆料公社）

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相關關鍵字： 撞死人 死亡車禍 闖紅燈
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