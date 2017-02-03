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鑑價美河市有違失被懲處 不動產估價師打官司仍敗

2017-02-03  14:26

〔記者楊國文／台北報導〕辦理「美河巿」土地開發案鑑價案的不動產估價師事務所負責人黃國義，當年估得開發大樓和基地共122筆土地值25億多元，因被查出黃未採二種以上估價方法推算、也未在報告書敘明理由等違失，遭新北市政府懲處申誡一次，黃不服打行政訴訟，台北高等行政法院認定處分於法有據，今判黃敗訴；還可上訴。

民國95年間，台北市政府與日勝生公司聯合開發美河市建案（北捷新店機廠聯合開發案），經營不動產估價師事務所的黃國義接受日勝生公司委託，辦理美河市土地開發案開發大樓和基地鑑價作業，經勘估新北市新店共122筆土地，估得土地單價每坪新台幣9萬元、土地總價25億1970萬元。

監察院101年底認定美河市建案「疑點重重」，質疑低估土地成本、高估建物成本，通過糾正並彈劾捷運局前聯合開發處長高嘉濃等人，移送檢調調查。監察院在102年間認定不動產估價師疑有違失，函請新北巿政府調查。

經新北巿不動產估價師懲戒委員會調查，認定黃國義未依不動產估價技術規則第14條規定，採二種以上估價方法推算勘估標的價格，並且違反運用邏輯方法及經驗法則，進行調查、勘察、整理、比較、分析及調整等估價工作，新北巿政府因此依據此調查結果，對黃國義處申誡一次。黃國義不服遭懲戒，打行政訴訟。台北高等行政法院認定黃國義違失情節明確，處分於法有據，今判他敗訴。

美河市弊案的刑事部分，台北地檢署認定，前台北巿捷運局聯合開發處長高嘉濃、課長王銘藏涉偽造鑑價報告，圖利日勝生公司，使巿府蒙受巿價逾20億元的損失，103年4月24日起訴高、王兩人。台北地院104年底認定高、王圖利日勝生公司，判高、王各10年、4年徒刑，全案由高等法院審理中。

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  • 美河市開發案中，不動產估價師因違失被記申誡一次，台北高等行政法院認定處分於法有據，今判他敗訴。（記者楊國文攝）

    美河市開發案中，不動產估價師因違失被記申誡一次，台北高等行政法院認定處分於法有據，今判他敗訴。（記者楊國文攝）

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