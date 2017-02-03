消防車呼嘯大半夜 北投116分鐘內6地連遭縱火

2017-02-03 13:35

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市北投區自今天凌晨3時30分起，陸續發生大大小小6起火警，雖然大多是資源回收堆的雜物起火事故，其中，自強街某公寓大門樓梯間及4樓頂樓加蓋堆放的雜物，先後在4時50分突然起火燃燒，消防局據報，先救出3名住戶，並疏散整棟25名住戶，由於北市消防局在2小時內連續接獲6起報案電話，發生地點又在北捷明德站至唭哩岸站周邊腹地，研判有人蓄意縱火。

台北市消防局表示，凌晨3時30分，先接獲北投區尊賢街245巷停車場附近起火燃燒，立刻派出水箱車6輛、救護車1輛共23名救災救護人員前往，發現擺在屋前的資源回收物品起火並燒毀推車，燃燒面積大約0.9坪。

沒想到7分鐘後，相隔不遠、跑步有1分鐘路程的吉利街又傳出火警報案，表示路旁放置的資源回收物品起火燃燒，燒毀0.1坪大小，消防隊仍對這2起鄰近的火警進行處理時，不到半小時，清晨4時01分，位於北市承德路七段的立農公園天橋，竟又發生燃燒資源回收物品及推車的火警事件。

接著在4時47分，民眾報案北市自強街31巷內一棟4層樓公寓的大門內，以及頂樓加蓋紛紛冒出火光，由於是住宅區，消防局立刻派出水箱車12輛、雲梯車2輛、特種車1輛、救護車3 輛共58名救災救護人員前往，一面拉水線灌救，一面救出頂樓加蓋的3名住戶，總共疏散整棟公寓25名住戶，住戶們站在寒冷的暗夜中擔心受驚，所幸火勢很快撲滅，無人傷亡，總共燒毀大約5坪大小地區。

消防局表示，清晨5時24分北市致遠一路再度傳出火警，擺在路旁的1部腳踏車前菜籃內的雜物突然起火燃燒，2分鐘後，離此170公尺外的西安街一段165巷內旁的防火巷，也傳出火警，燒毀1部疑似欲報廢的機車後置物箱，以及1輛氣車駕駛座左後方方向燈，由於這已是石牌地區，緊鄰的6處地方連續發生火警，警、消不得不懷疑有人為縱火的可能。

台北市消防局為此連續編排3天的「防縱火勤務」，自今日起每天晚間10時直到清晨6時，由第四救災救護大隊所屬的北投地區5個分隊，輪流在連續遭縱火的這些區域，擴大範圍駕車巡邏，以防止縱火案再發生。