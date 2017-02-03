跟習近平親信熟？ 空殼公司總裁坑騙台商被訴

2017-02-03 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕國中畢業男子吳松霖，知道台灣有一堆科技廠商急著搶進中國，且台灣商人喜歡攀關係走後門，遂向10多家廠商老闆，吹噓自己是3家公司的總裁，在中國的政商關係好，「我跟習近平親信很熟」，連中國軍方都有門路，如果給他「勞務費」，就能參加中國官方舉辦的博覽會，打入中國市場獲得龐大訂單，騙了10多家廠商共733萬餘元，他否認詐騙，把責任推給中國停辦博覽會，台中地檢署依詐欺罪前起訴，並聲請沒收犯罪所得733萬餘元。

起訴書指出，55歲的吳松霖僅有國中學歷，卻成立祥霖國際有限公司、柏霖全球科技有限公司（以上設址於台中市）、廈門尤迪企業管理有限公司等3家空殼公司，自命為總裁，還聘請36歲台灣大學陳姓女博士生擔任總經理（不知情，不起訴處分），他向急著搶進中國市場，且深信走後門攀政商關係的台灣企業，謊稱「我跟習近平親信很熟，可幫忙打入中國市場」，還宣稱與廈門市長及中國各省市的市長與書記等高官熟識，連中國軍方都有門路。

吳松霖在2013年間，得知中國官方想在中部6省舉辦「中部投資貿易博覽會」，遂用此機會向台灣廠商誆稱，只要付他10萬元台幣的「勞務費」（以下皆台幣），就能參加博覽會，獲得2000萬元以上的訂單。

吳松霖就用上述「假投資真詐財」手法，向10多家企業詐得733萬餘元，最特殊的是一家生產「牛樟芝膠囊」的生物科技公司，付了10萬元後，博覽會遲遲沒有舉辦下，吳松霖又鼓起不爛之舌，聲稱可以幫這家公司介紹認識「漳州醫學會」，參加該學會舉辦的醫學講座，就能獲得1800萬元的訂單，但要先給他60萬元活動費；不過，錢給了之後，醫學講座還是遲無下文；吳松霖又吹噓說，廣東一家太陽能光電科技公司想增股，只要投資200萬元，未來獲利豐厚，這家公司前後付給吳松霖270萬，卻連一粒膠囊都沒賣成，一塊錢紅利都沒分到，錢全進了吳松霖的口袋。

吳松霖用上述手法，誆騙10多家廠商的老闆，總共詐得733萬餘元，這些廠商從事的產業，涵蓋牛樟芝、淨水器、無患子農產品、化妝品、電子科技、太陽能與光電產業。他雖坦承有拿錢等行為，但卻不承認是詐欺，而是因為中國官方停辦博覽會，他承諾的事情才會無法兌現，台中地檢署依詐欺罪嫌起訴，並聲請沒收733萬餘元犯罪所得，如果全部或一部分無法沒收，將追徵其價額。