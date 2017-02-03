跟習近平親信熟？ 空殼公司總裁坑騙台商被訴
〔記者張瑞楨／台中報導〕國中畢業男子吳松霖，知道台灣有一堆科技廠商急著搶進中國，且台灣商人喜歡攀關係走後門，遂向10多家廠商老闆，吹噓自己是3家公司的總裁，在中國的政商關係好，「我跟習近平親信很熟」，連中國軍方都有門路，如果給他「勞務費」，就能參加中國官方舉辦的博覽會，打入中國市場獲得龐大訂單，騙了10多家廠商共733萬餘元，他否認詐騙，把責任推給中國停辦博覽會，台中地檢署依詐欺罪前起訴，並聲請沒收犯罪所得733萬餘元。
起訴書指出，55歲的吳松霖僅有國中學歷，卻成立祥霖國際有限公司、柏霖全球科技有限公司（以上設址於台中市）、廈門尤迪企業管理有限公司等3家空殼公司，自命為總裁，還聘請36歲台灣大學陳姓女博士生擔任總經理（不知情，不起訴處分），他向急著搶進中國市場，且深信走後門攀政商關係的台灣企業，謊稱「我跟習近平親信很熟，可幫忙打入中國市場」，還宣稱與廈門市長及中國各省市的市長與書記等高官熟識，連中國軍方都有門路。
吳松霖在2013年間，得知中國官方想在中部6省舉辦「中部投資貿易博覽會」，遂用此機會向台灣廠商誆稱，只要付他10萬元台幣的「勞務費」（以下皆台幣），就能參加博覽會，獲得2000萬元以上的訂單。
吳松霖就用上述「假投資真詐財」手法，向10多家企業詐得733萬餘元，最特殊的是一家生產「牛樟芝膠囊」的生物科技公司，付了10萬元後，博覽會遲遲沒有舉辦下，吳松霖又鼓起不爛之舌，聲稱可以幫這家公司介紹認識「漳州醫學會」，參加該學會舉辦的醫學講座，就能獲得1800萬元的訂單，但要先給他60萬元活動費；不過，錢給了之後，醫學講座還是遲無下文；吳松霖又吹噓說，廣東一家太陽能光電科技公司想增股，只要投資200萬元，未來獲利豐厚，這家公司前後付給吳松霖270萬，卻連一粒膠囊都沒賣成，一塊錢紅利都沒分到，錢全進了吳松霖的口袋。
吳松霖用上述手法，誆騙10多家廠商的老闆，總共詐得733萬餘元，這些廠商從事的產業，涵蓋牛樟芝、淨水器、無患子農產品、化妝品、電子科技、太陽能與光電產業。他雖坦承有拿錢等行為，但卻不承認是詐欺，而是因為中國官方停辦博覽會，他承諾的事情才會無法兌現，台中地檢署依詐欺罪嫌起訴，並聲請沒收733萬餘元犯罪所得，如果全部或一部分無法沒收，將追徵其價額。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 陳立宏抗癌2年 結束化療續復健
- 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 勇士拚冠軍 歐布萊恩成奇兵？
- 宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座
- 有做事民調才會下滑 柯文哲：我有信心連任
- 為薩德鋪路 美防長先訪韓
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 避談入閣 林聰賢推文創、生醫
- 社論》抽籤看國運？
- 謠傳張忠謀重傷…呂秋遠提「10大臉書發文禁忌」
- 政院團拜 林奏延未出席引發揣測
- 花燈造型遭諷「邪神林默娘」 簡余晏：下午重繪
- 台幣「雞」情演出 狂升2.59角
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 自由廣場》只准拆神社 不准去蔣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai can skip New Taipei: ex-legislator
- 追隨川普？ 科威特將禁5穆斯林國人民入境
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 川普新政擬擴大 危及ＬＧＢＴ權益
- 中職》岩隈曾投無安打比賽 兄弟一軍投教與有榮焉
- 數位經濟競爭 公平會研擬規範
- 台北燈節嘉賓World Order 將不與熊讚同台演出
- 等候就業報告 美股幾乎收平盤
- 川普又嘴砲 嗆墨批澳轟前朝
- 黨員喊廢黨魁選舉連署 洪秀柱研擬技術性解決
- 三立熱鬧開工團拜 狂撒1600個紅包
- 嘉市垃圾清運 3月起改週收5天
- 1888尺鞭炮排財字 熱鬧開工
- NBA》天兵麥基惡作劇 送隊友無厘頭大禮 （影音）
- 公益變賣票 中國樂團遭美集體拒簽！
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 影片遭侵權？《空姐忙什麼》槓上粉專
- 反制川普禁令 伊朗將停用美元
- 李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風
- NBA》技術挑戰賽名單公布 禁區4長人挑戰後衛
- 中國6歲女童路邊小便 遭巴士輾壓身亡
標題：跟習近平親信熟？ 空殼公司總裁坑騙台商被訴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email