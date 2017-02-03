沒錢買金紙燒給過世兒 男子偷土地公廟落網

2017-02-03 12:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕龜山警分局大埔派出所上月28日、大年初一接獲報案，位於桃園市龜山區振興路中央造幣廠旁1間土地公廟，價值2500元、祭祀用的金紙遭竊賊偷走，警方調閱監視器畫面鎖定竊賊作案車輛，並前往他戶籍地查訪追出租屋處，今早在龜山區明德路逮捕涉案的52歲廖姓男子。

廖男有竊盜、恐赫、妨害自由等前科，他坦承偷竊土地公廟金紙，供稱兒子在幾年前車禍過世，他想在年節燒點金紙給兒子，過年時身上的錢所剩不多又想節省開支，一時起了歹念騎車到附近土地公廟行竊，對自己的行為感到後悔，警方訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。