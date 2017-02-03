北投暗夜火警不斷 疑犯是毀損慣犯

2017-02-03 12:25

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區自今天凌晨3時30分起，陸續發生大大小小6起火警，雖然大多是資源回收堆的雜物起火事故，其中，自強街某公寓大門樓梯間及4樓頂樓加蓋堆放的雜物，消防局據報，先救出3名住戶，並疏散整棟25名住戶，由於北市消防局在2小時內連續接獲6起報案電話，研判人為縱火。

北投警分局調閱監視器，比對身型與面貌，發現是曾在石牌地區犯下連續多起毀損案件的22歲劉姓男子，目前住在士林地區，是市場工作的攤販，警方目前已將他帶案偵辦，至於犯案原因仍待了解。