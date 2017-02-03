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東勢傳死亡車禍 7旬翁自撞電桿亡

2017-02-03  11:55

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市消防局今天早上約8點獲報，東勢區東蘭路近東勢市區處發生一起車禍，消防隊立刻派遣人車前往，到場後發現，坐在駕駛座的老翁已無生命徵象，消防人員立刻將他送往東勢農民醫院急救；初步檢查外觀無明顯外傷，但仍宣告不治。

東勢分局交通小隊表示，駕駛為75歲徐姓老翁，家住東勢，經抽血酒測確定沒有酒駕。事發地點離東勢市區約1至2公里，前後都是直路，車速應該不快，研判徐翁是要回東勢卻發生車禍，是精神不濟還是有慢性疾病，或是有其他原因才發生事故，需等家屬說明，並進一步調查了解。

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  • 消防人員搶救受困無生命徵象的老翁。（記者李忠憲攝）

    消防人員搶救受困無生命徵象的老翁。（記者李忠憲攝）

  • 救護人員將受困的老翁拉出，準備放上擔架。（記者李忠憲翻攝）

    救護人員將受困的老翁拉出，準備放上擔架。（記者李忠憲翻攝）

  • 事發地點屬直路。（記者李忠憲翻攝）

    事發地點屬直路。（記者李忠憲翻攝）

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