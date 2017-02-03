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醉女載友闖紅燈 遭直行車撞飛一死一重傷

2017-02-03  12:36

〔記者陳薏云、吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區一名28歲施姓女子，酒後載著25歲江姓友人，今日凌晨12時許行經俊興街時，疑似遇紅燈未停，遭到由51歲唐姓男子駕駛直行的轎車撞擊，施女及江男皆被撞飛，機車零件散落一地，施女送醫後不治，江男則身體左側、手部及骨盆局部骨折，警方目前仍在調查、釐清事故原因。

唐男向警方表示，機車騎士遇紅燈路口未停，自己綠燈直行因閃避不及直接撞上。案發當時雙方車速均快，撞擊力道猛烈，施女的機車瞬間解體，地面留有長約5公尺刮地痕跡。

唐男的車右前方遭撞爛，經警方對唐男施予測試，酒測值為零，但機車駕駛施女抽血檢測後發現有酒精反應，換算酒測值為0.12MG/L，已達酒駕標準，後續肇事責任仍有待釐清。

樹林警分局特別提醒民眾，行經路口應減速慢行、遇有紅燈或「停」的標誌或標線時，應確實停車再開，另也呼籲切勿酒駕，避免憾事發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 唐男駕駛之小客車右前方撞毀。（記者陳薏云翻攝）

    唐男駕駛之小客車右前方撞毀。（記者陳薏云翻攝）

  • 施女載著江姓友人酒後駕車，疑似闖紅燈遭對向來車撞擊。（記者陳薏云翻攝）

    施女載著江姓友人酒後駕車，疑似闖紅燈遭對向來車撞擊。（記者陳薏云翻攝）

  • 施女騎乘之機車撞成廢鐵。（記者陳薏云翻攝）

    施女騎乘之機車撞成廢鐵。（記者陳薏云翻攝）

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