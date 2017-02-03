台版「熔爐」！男童指認逼跨椅強扮女裝 幼兒園涉虐
2017-02-03 11:51
〔記者錢利忠／台北報導〕被「快樂瑪麗安」總部終止加盟的「長欣補習班」，前年被揭露虐童，台北地檢署根據曾遭虐的梁姓男童指認，認定女負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀等3人，涉長期虐待梁童將近3年，情節宛如電影「熔爐」翻版，考量男童引發創傷後壓力症候群，今天依刑度最重可處5年徒刑的妨害幼童發育罪將3人起訴。
前年11月，長欣補習班被揭露涉虐童，此事經媒體曝光後，曾就讀該補習班3年，現已就讀小學的梁姓男童，引發創傷後壓力症候群，家長這才驚覺，兒子於95年間就讀該幼稚園時，竟遭園方凌虐將近3年，怒向議員踢爆並提告。
檢方勘查梁童先前就醫的診斷證明書，驚覺梁童當時全身多處瘀傷，且梁童從媒體報導中，回想起從前受虐的驚恐場景，引發創傷後壓力症候群，經專業鑑定後，認定梁童確實曾遭受虐待。
檢方根據梁童口述及指認，認為林漢凌等3人，在梁童就讀期間涉長期施虐，包括冬天將梁童壓到裝冰塊的垃圾桶裡、用酒精噴眼睛、拔睫毛、抓腳踝摔斷腿、逼跨椅懸空苦撐等；林漢凌甚至被控帶梁童回家睡覺、扮女裝，使梁童至今仍噩夢不斷。
林漢凌等3人應訊時均否認涉虐童，辯稱梁童當時的傷勢，是自己撞傷、跌倒，與她們無關；但其他曾在該幼稚園任教的老師則證稱，有看過3人對幼童進行體罰。檢方調查，梁童當初遭虐後，疑似被警告不得告訴家長，回家後嚇得閉口不談，只說是自己不小心跌倒。
虐童事件曝光後，僅梁童家長出面提告，其餘疑似遭虐的幼童，因均已轉學，家長為避免孩子受到二度傷害，選擇息事寧人。檢方勘查梁童的傷勢照片、就醫紀錄及診斷證明，並依梁童口述指認，比對其他老師的證詞後，認定林漢凌等3人涉虐童。
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