動保法零安樂死明上路 縣市憂棄養潮
2017-02-03 13:01
〔即時新聞／綜合報導〕「動物保護法」將於明天正式上路，雖有不少縣市早已陸續達到「零安樂死」目標，但宜蘭、新竹、花蓮等縣市則坦言執行有困難，更哀嘆表示，不可能零撲殺！甚至有縣市表示在新政策實施後，民眾棄養的情況會更嚴重。
綜合媒體報導，自2014年起紀錄片「十二夜」的議題不斷延燒，為避免流浪動物因收容空間不足遭撲殺，去年立法院刪除「動物保護法」第12條中「經通知或公告逾12日而無人認領、認養或無適當之處置，得以宰殺」的規定，等同實施動物「零安樂死」政策。
而去年立法院也通過「動物保護法」修法，各縣市將於明日起執行動物「零安樂死」的措施，甚至因各縣市的條件不同而有部分縣市早已實施，但卻有不少縣市因公立收容所嚴重不足、認養率低等問題，讓「零安樂死」在執行上臨挑戰。
因此有動保人士則表示，雖將執行「零安樂死」政策，但政府卻沒配套措施，讓不少人憂心政策上路後，將會爆發棄養潮。
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