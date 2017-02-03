獨家》涉炒作TDR判刑定讞 鮑魚名人鍾文智落跑被逮
2017-02-03 11:48
〔記者謝君臨／台北報導〕連一鮑魚前負責人鍾文智涉嫌於99年間，利用人頭炒作新加坡「聯合環境技術公司」在台發行的存託憑證（TDR），判刑1年8月定讞，但他卻在入監服刑前神隱消失，台北地院、台北地檢署執行科均對鍾發布通緝；本報獨家接獲讀者爆料，指鍾於今年1月13日企圖冒用他人護照潛逃出境，在松山機場被海關攔截查獲，現已入監服刑，消息已獲證實。
38歲鍾文智曾是全球最大鮑魚養殖業新加坡「歐聖」集團的台灣代理商，99年成立「連一鮑魚」，專營鮑魚粥等鮑魚加工產品。
檢方調查，鍾文智涉炒作TDR已非首次，之前也曾與寶來證券前總經理白文仁聯手炒作特藝石油、明輝環球等2檔TDR，獲利1億4000多萬元，前年8月被北檢起訴；此外，鍾等人又涉嫌炒作新加坡歐聖集團TDR，去年3月被檢方追加起訴。
此外，檢方追查後，另發現鍾文智涉嫌於99年間，與寶來證券前協理何國威、經理王永順及組長陳志偉等人，共同炒作新加坡超級集團、中國泰山集團2檔在台灣發行的TDR，不法獲利逾上億元，去年10月，北檢依涉違《證券交易法》追加起訴鍾等4人，併案法院審理。
檢方發現，鍾文智等人利用10多個人頭戶，自99年間以高買或低賣、相對成交等手法，造成新加坡超級集團、中國泰山集團2檔TDR交易活絡假象，拉抬股價；據估計，鍾在新加坡超級集團TDR炒作，獲利約8000多萬，另炒作中國泰山集團TDR，獲利約6000多萬，估計鍾炒作這2檔TDR，獲利上億元。
連一鮑魚在鍾文智涉案後，曾發表聲明澄清，指鍾文智已於100年退出連一鮑魚經營團隊，且已無任何持股，涉案情節與公司無關。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 陳立宏抗癌2年 結束化療續復健
- 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 勇士拚冠軍 歐布萊恩成奇兵？
- 宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座
- 有做事民調才會下滑 柯文哲：我有信心連任
- 為薩德鋪路 美防長先訪韓
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 避談入閣 林聰賢推文創、生醫
- 社論》抽籤看國運？
- 謠傳張忠謀重傷…呂秋遠提「10大臉書發文禁忌」
- 政院團拜 林奏延未出席引發揣測
- 花燈造型遭諷「邪神林默娘」 簡余晏：下午重繪
- 台幣「雞」情演出 狂升2.59角
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
- 自由廣場》只准拆神社 不准去蔣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai can skip New Taipei: ex-legislator
- 追隨川普？ 科威特將禁5穆斯林國人民入境
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 川普新政擬擴大 危及ＬＧＢＴ權益
- 中職》岩隈曾投無安打比賽 兄弟一軍投教與有榮焉
- 數位經濟競爭 公平會研擬規範
- 台北燈節嘉賓World Order 將不與熊讚同台演出
- 等候就業報告 美股幾乎收平盤
- 川普又嘴砲 嗆墨批澳轟前朝
- 黨員喊廢黨魁選舉連署 洪秀柱研擬技術性解決
- 三立熱鬧開工團拜 狂撒1600個紅包
- 嘉市垃圾清運 3月起改週收5天
- 1888尺鞭炮排財字 熱鬧開工
- NBA》天兵麥基惡作劇 送隊友無厘頭大禮 （影音）
- 公益變賣票 中國樂團遭美集體拒簽！
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 影片遭侵權？《空姐忙什麼》槓上粉專
- 反制川普禁令 伊朗將停用美元
- 李鍾碩包裝時尚 鮮明都會風
- NBA》技術挑戰賽名單公布 禁區4長人挑戰後衛
- 中國6歲女童路邊小便 遭巴士輾壓身亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獨家》涉炒作TDR判刑定讞 鮑魚名人鍾文智落跑被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分